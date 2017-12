Potrebujete si rýchlo vychladiť nápoj? Pomôže vám obrátená mikrovlnka

Do domácností prichádza technológia, ktorá do dvoch minút vychladí minerálku a do dvoch hodín zmrazí čerstvú zeleninu.

6. feb 2017 o 13:34 Milan Gigel

TORREGLIA PADOVA, BRATISLAVA. Ak potrebujete v rekordne krátkom čase čosi zohriať alebo uvariť, použijete mikrovlnnú rúru. Dosiaľ však domácnosti nemali vhodného pomocníka, ak chceli v rovnako krátkom čase niečo ochladiť alebo zmraziť. S riešením prichádza talianska firma Coldline, ktorá v spotrebiči vo veľkosti mikrovlnnej rúry prináša na trh technológiu extrémneho chladenia. Plechovky s nápojmi schladí na osviežujúcu teplotu v priebehu dvoch minút. S mrazením čerstvých surovín z izbovej teploty na teplotu - 30 °C si poradí v priebehu dvoch hodín Chladiace zariadenie Coldline Life W30 využíva kompresorovú technológiu, podobne ako klasické chladničky a mrazničky. S účinnejšou chladiacou kvapalinou v obehu, lepšími tepelnými výmenníkmi a núteným obehom vzduchu však dosahuje mimoriadny výkon. To je podľa magazínu Digital Trends praktické nielen pri varení, ale aj ak chcete ušetriť čas pri výrobe dezertov, zmrzlín a sorbetov, či pri výrobe krémov a nátierok, ktoré sa bez zdĺhavého chladenia nezaobídu. Rýchlozmrazovanie čerstvých surovín dokáže zachovať štruktúru, farbu a chuť vďaka tomu, že zamŕzajúca voda nepotrhá bunky v takom rozsahu, ako pri pomalšom zmrazovaní.