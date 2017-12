Vymysleli novú ekologickú technológiu tlače, ktorá nepotrebuje farby

Nová tlačová technológia tlačí pomocou svetla a vie opakovane použiť papier.

6. feb 2017 o 11:31 Milan Gigel

BERKELEY, BRATISLAVA. Vytlačíte si hŕbku pracovných dokumentov, v priebehu niekoľkých dní si ich naštudujete a odhodíte ich na kôpku použitého papiera pre recykláciu, aby ste neplnili skládky zbytočným odpadom.

Akademici z Kalifornskej univerzity prichádzajú s technológiou, ktorá chce s takýmto plytvaním nadobro skoncovať. Vyvinuli papier, na ktorý možno tlačiť bez použitia farieb, pričom každý hárok možno opakovane použiť viac ako 80-krát.

Tajomstvo sa podľa webu Phys.org ukrýva v pigmente, ktorým je papier potiahnutý. Zmes pigmentu "pruskej modrej" a nanočastíc oxidu titánu mení svoj vzhľad v závislosti od fyzikálnych podmienok.

Ak je pigment vystavený UV žiareniu, stáva sa neviditeľným a odhalí farbu materiálu, na ktorom je nanesený. Ak sa dostane do prostredia s teplotou vyššou ako 120 °C, modrým zafarbením prekryje podklad.

To možno zužitkovať pri ekologickej tlači, pri ktorej možno každý hárok papiera opakovane použiť. Do tlačiarne putujú modré hárky papiera, pri ktorých tlačová hlava pôsobením UV žiarenia vytvára potrebný výstup. V prípade dokumentov to znamená, že vlastne zmaže modrú farbu pozadia a ponechá ju iba tam, kde majú byť písmená.

Pre opakované použitie papier putuje do zariadenia, ktoré ho na potrebný čas zahreje na teplotu 120 °C. Vďaka tomu všetky bezfarebné plochy opäť nadobudnú svoju modrú podobu. Pigment dokáže bez zmeny vlastností absolvovať približne 80 cyklov, pričom tlač samotná zostáva čitateľná približne 5 dní. Znamená to, že sa nehodí pre tvorbu dokumentov, ale iba pre tlač dočasných dát.

Keďže výrobné náklady sú nízke a technológia tlače a mazania nie je náročná, akademici by sa radi pustili do vývoja tlačiarne, ktorá by mohla technológiu preniesť do praxe. Využiť pri tom môžu LED technológiu, ktorá je lacnejšou alternatívou k laserovej tlači.

Vedci sa však budú musieť vysporiadať s materiálom samotným. Nie je tajomstvom, že tlačiarne s prehnutým, zvlneným či jemne pokrčeným papierom pracujú veľmi neochotne. Zasekáva sa v ich podávacom mechanizme.

Z minulosti sú známe podobné projekty zamerané na opakovanú tlač, ktoré si za nosný materiál zvolili plast. Takéto hárky sľubovali vyššiu odolnosť voči mechanickému opotrebovaniu, chýba im však očakávaný ekologický rozmer.