Vedci vyrobili robotického netopiera, niektoré kĺby odignorovali

Doterajšie pokusy stroskotali, pretože vedci napodobňovali všetky kĺby netopiera. Stroj však bol príliš ťažký.

4. feb 2017 o 19:25 Lukáš Onderčanin

Je to jediný lietajúci cicavec s unikátnou stavbou tela a podľa vedcov je napodobniť jeho let veľmi zložité. Trojici amerických vedcov z Kalifornského technologického inštitútu a Univerzity v Illinois sa to však aspoň čiastočne podarilo - vytvorili robota, ktorý dokáže aspoň na chvíľu lietať podobne ako netopier.

Bat Bot, ako robota nazvali, má roztiahnuteľné membránové krídla na báze silikónu, ktoré sú natiahnuté na kostiach z uhlíkového vlákna. Stroj tak váži len 93 gramov. Všetko ovláda deväť kľúčových kĺbov v každom krídle má aj nastaviteľné končatiny, ktoré pomáhajú v ovládaní, píše magazín Science.

Napriek tomu, že Bat Bot vie lietať, podľa vedcov to nebola ľahká úloha. "Netopiere majú viac ako 40 aktívnych aj pasívnych kĺbov, spolu s flexibilnou membránou ich krídel," hovorí pre Popular Mechanics Soon-Jo Čung z Kalifornského technologického inštitútu. "Je to nepraktické a priam nemožné zahrnúť všetkých 40 kĺbov do dizajnu robota," dodáva.

Doterajšie pokusy o zostrojenie podobného robota stroskotali práve v tom, že vedci sa snažili napodobniť všetky dôležité body v kostre netopierov - a robot bol v konečnom dôsledku príliš ťažký.

Vedci z Univerzity v Illinois sa však sústredili len na tie najdôležitejšie body - ramená, lakte, zápästia a chvost. Navyše kosti vytvorili z uhlíkového vlákna a kĺby vytlačili z plastu na 3D tlačiarni.

Podľa vedcov môže inšpirácia netopiermi v budúcnosti priniesť ľahké, tiché a jednoducho ovládateľné lietajúce mikro-stroje.