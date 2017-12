V oceánoch kvitne čierny trh s vitamínom B12

Americká štúdia priblížila, ako zložito sa rodí jeden zo životne dôležitých zdrojov.

4. feb 2017 o 0:00 Michal Ač

BRATISLAVA. Ľudia pretvárajú svet v snahe získať nedostatkové suroviny a služby. Mikróby zasa pretvárajú oceány v snahe získať vitamín B12. Môže pre nich totiž byť rovnako žiadaným tovarom ako pre nás ropa alebo vysokorýchlostný internet.

Vyplýva to zo štúdie amerických oceánografov a biológov, ktorí pátrali po diskutabilných zdrojoch životne dôležitého vitamínu v otvorených morských vodách.

Americký tím zistil, že situáciu v Tichom oceáne (a zjavne nielen tam) možno pokojne prirovnať k tomu, čo zvykneme na súši označovať ako čierny trh. Vitamín B12 je naozaj horúcou komoditou: vyrobiť ho vie málokto, ale potrebuje ho prakticky každý. Počnúc planktónom a morskou uhorkou cez chobotnice a žraloky až po ľudí.

Závisí všetko od mikróbov?

Štúdiu publikovali v prestížnom žurnále Proceedings of the National Academy of Sciences. Podieľali sa na nej vedci z niekoľkých amerických univerzít.

Ukázala, že zdroje vitamínu B12 v moriach sú veľmi záhadné. Tím musel vykonať doslova detektívnu prácu, aby zistil, že produkcia tohto dôležitého zdroja pre fungovanie života v morských vodách funguje inak, ako doteraz predpokladali.