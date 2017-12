Umelé svetlo môže výrazne narušiť naše biologické hodiny

Odborníci odporúčajú smerovať vonkajšie osvetlenie smerom nadol.

2. feb 2017 o 11:57 TASR

BRATISLAVA. V súčasnosti sa čoraz intenzívnejšie osvetľuje vonkajšie prostredie okolo obydlí a v mestách. Intenzita osvetlenia v noci v globálnom meradle rastie, čo však môže mať negatívny účinok na zdravie ľudí. Vyplynulo to zo štvorročného medzinárodného výskumu, na ktorom sa zúčastnila aj Univerzita Komenského (UK) v Bratislave.

Projekt LoNNe (Loss of the Night Network) skúmal používanie umelého svetla v noci. Jeho výsledkom sú odporúčania o používaní svetla v noci.

"Svetlo má rôznorodé účinky na rastliny a živočíchy, ako aj na nás, ľudí. Dokonca aj nízke intenzity umelého svetla v nevhodný čas počas noci môžu narušiť naše vnútorné hodiny, uvoľňovanie hormónov, ale i narušiť celé ekosystémy," uviedol Michal Zeman z Prírodovedeckej fakulty UK, ktorý bol zástupcom Slovenska v tomto projekte.

Napriek tomu však podľa jeho slov máme tendenciu osvetľovať vonkajšie prostredie okolo našich obydlí a v mestách čoraz intenzívnejšie. Aj dlhoročné celosvetové sledovania potvrdili, že intenzita osvetlenia v noci rastie.

Na základe tohto výskumu navrhujú odborníci praktické odporúčania. Napríklad vonkajšie osvetlenie, vrátane osvetlenia fasád, by malo vždy smerovať nadol. Nemali by sa používať do povrchu zapustené bodové svetlá a reflektory, ktoré svietia smerom nahor.

Taktiež počas večera a noci vedci odporúčajú vyhýbať sa expozícii jasného svetla, predovšetkým modrého svetla, ktoré je viac oslňujúce.

"Cirkadiánny systém cicavcov je najcitlivejší na modré svetlo. Chronické narúšanie cirkadiánnych rytmov môže znižovať kvalitu spánku, vyvolávať poruchy spánku či spôsobovať poruchy metabolizmu a imunitného systému, čo vedie k vážnym zdravotným problémom - vzniku obezity, cukrovky alebo depresií," konštatujú vedci.