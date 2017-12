NASA má nový nástroj na hľadanie mimozemského života

Vedci predpokladajú, že mimozemský život bude mať podobnú biologickú stopu ako život na Zemi.

2. feb 2017 o 14:50 Dominik Holič

BRATISLAVA. Pri pátraní po mimozemskom živote v našej slnečnej sústave sa vedci zameriavajú najmä na oceány pod povrchom mesiacov Jupitera Európy či Encelada.

Ak by sa tam však naozaj skrývali živé organizmy, so súčasnými technológiami by ich len ťažko objavili.

Vedci z Laboratória prúdového pohonu (JPL) NASA preto vymysleli nástroj, ktorý dokáže rozoznať stopy po živote s desaťtisíckrát vyššou presnosťou, ako majú zariadenia roveru Curiosity na Marse. Metódu opisujú v štúdii v žurnále Analytical Chemistry.

Nový nástroj vychádza z techniky zvanej kapilárna elektroforéza, ktorá vo vzorkách kvapaliny umožňuje rozdeľovať organické molekuly na jednotlivé zložky. Tím z JPL metódu upravil tak, aby dokázala rozoznávať biologické stopy aminokyselín vo vzorkách slanej vody.

Aminokyseliny sú takzvané chirálne organické molekuly, ktoré podľa webu Gizmodo vznikajú vo vesmíre. Chiralita znamená, že existujú v dvoch formách - ľavá a pravá - ktoré sú svojím zrkadlovým obrazom.

Neživé zdroje aminokyselín majú rovnaký podiel pravých a ľavých molekúl. Všetky živé organizmy na zemi sa skladajú prevažne z ľavých aminokyselín, ktoré zároveň slúžia ako stavebné častice života.

Vedci preto predpokladajú, že podobné vlastnosti bude mať aj mimozemský život a novým nástrojom dokážu odhaliť práve tieto "biostopy" aminokyselín.

"Naša metóda zlepšuje predošlé pokusy zvýšením počtu aminokyselín, ktoré môžeme na jedenkrát odhaliť. Navyše nám umožňuje nájsť tieto aminokyseliny pri nízkych koncentráciách aj vo veľmi slaných vzorkách," vysvetľuje v tlačovej správe JPL prínos novej metódy hlavná autorka výskumu Jessica Creamerová.