Štyri tašky a šesť kolies. Doručovacie roboty od tvorcov Skype majú úspech

Môže to byť revolúcia v preprave tovaru i pošty. Dovezie vám ich elektronický poslíček.

30. jan 2017 o 12:25 Milan Gigel

video //www.youtube.com/embed/LCy7DIjSgv0

REDWOOD CITY, BRATISLAVA. Vezme štyri nákupné tašky, za pol hodinu ich zavezie na vzdialenosť troch kilometrov a nevezme za to viac ako jeden dolár - to je výkon, pre aký by ste asi márne hľadali špedičnú firmu alebo poslíčka.

Vývojári, ktorí za sebou zanechali úspešný projekt Skype majú technológiu, ktorú s úspechom nasadzujú v jednom meste za druhým. Sú presvedčení o tom, že malé prepravné roboty sa v mestách na chodníkoch uplatnia oveľa rýchlejšie ako drony lietajúce v povetrí.

Autonómny špedičný systém na šiestich kolesách možno na prvý pohľad vyzerá ako väčšia plastová chladnička na terasu alebo pláž. V skutočnosti však ide o ucelený logistický systém, ktorý zaistí prepravu nákupov k zákazníkovi v rekordne krátkom čase.

Systém, ktorý ponúka firma Starship Technologies vyniká hlavne pri tovaroch, kde sa žiada rýchla odozva a zaručená čerstvosť. Ovocie, zelenina a potraviny tak môžu byť s nízkymi nákladmi prepravené k zákazníkovi, ktorý ešte len pred chvíľou uskutočnil objednávku zo svojho mobilu.

Pilotné projekty prebiehajú vo viacerých mestách Európy, teraz sa firma prostredníctvom prvých pokusov vo Washingtone a Kalifornii snaží na seba upozorniť na novom kontinente. Cieľom projektu je využiť v najväčšej prirodzenosti existujúce technológie bez toho, aby vyvolávali novú spoločenskú diskusiu.

Malé prepravné roboty podľa agentúry AFP nepôsobia na ulici rušivo a pri svojom prejazde dávajú pozor na to, aby správne reagovali na chodcov, popri ktorých premávajú. Je oveľa prijateľnejšie pomyslieť na to, že nákupný košík príde za vami až domov, ako na to, že škatule s tovarom lietajú ulicami nad vašou hlavou.

Prečítajte si tiež: