Ako paradajky stratili svoju chuť a ako im ju vrátime späť

GAINESVILLE, BRATISLAVA. „Znalosť je vedieť, že paradajka je ovocie. Múdrosť je nedávať paradajku do ovocného šalátu,“ povedal kedysi britský novinár Miles Kington.

Paradajka je skutočne bobuľovité ovocie, no v supermarkete ju nájdete v oddelení zeleniny.

Aj keby ste takúto paradajku nakrájali a nahádzali do misy s jahodami a banánom, zrejme by ste si to nevšimli. Zahryzli by ste do nej a cítili by ste len dužinu bez akejkoľvek typickej chuti.

Paradajkám zo supermarketov chýba chuť a na rozdiel od rozšírenej povery chuť nezmizla pri pestovaní v skleníkoch alebo pod umelým svetlom. Aspoň nie priamo.

Rajčiaky začali strácať chuť asi pred päťdesiatimi rokmi. Ľudia chceli paradajky počas celého roka a predajcovia zas chceli, aby v regáloch vydržali čo najdlhšie. Vyšľachtili preto odolnejšie, červenšie a pevnejšie – na prvý pohľad takmer dokonalé - paradajky. S tým, ako sa zlepšoval vzhľad aj odolnosť plodov, mizla z nich paradajková chuť.

Podľa nového výskumu možno chuť do paradajok vrátiť. Aj tie zo supermarketu by mohli chutiť ako z domácej záhradky, stačí vôľa pestovateľov. Ukazuje to nový výskum, ktorý vytvoril genetický recept na zlepšenie chuti obľúbeného červeného ovocia, ktoré používame ako zeleninu. Uverejnili ho vo vedeckom časopise Science.

„Len opravujeme, čo sa poškodilo za posledné polstoročie. Chceme ich chuťovo vrátiť tam, kde boli pred sto rokmi. Aj paradajka zo supermarketu môže chutiť lepšie,“ píše v tlačovej správe University of Florida hlavný autor výskumu Harry Klee.

Paradajkový príbeh

Prvým krokom vedcov bolo zistiť, prečo supermarketové paradajky nemajú v porovnaní domácimi a tradičnými odrodami chuť a čo presne to spôsobuje. Podľa Kleeho sa chuť paradajok vytratila pri ich šľachtení.