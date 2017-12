Resident Evil 7 je najdesivejšou hrou súčasnosti

Legendárna séria sa dočkala špičkového reštartu, pri ktorom sa budete báť každú jednu sekundu.

29. jan 2017 o 17:22 Matúš Paculík

Resident Evil 7 Páči sa nám: dokonalá atmosféra, grafika, prostredie ako z filmových hororov Nepáči sa nám: grafika pôsobí vo VR len priemerne Hodnotenie: 8,5 (pre VR verziu 9,2) Platformy: PS4, Xbox One, PC

PS4 verziu hry poskytla spoločnosť Cenega

Vchádzam do tmavej kuchyne, plnej obrovského množstva odpadkov, plesnivých tanierov, múch a chrobákov, ktorí vychádzajú z hrnca položeného na stole.

Do vnútra miestnosti prúdi len minimum svetla, vonku je hnusná búrka a konáre stromov tlmene búchajú na strechu. Každú chvíľu počujem neznámy zvuk a hoci nikde nie je ani živej duše, behá mi mráz po chrbte.

Prvá hodina v hre vás doslova pripúta svojou hustou atmosférou a vôbec pritom nevadí, že sa vás nepokúšajú zjesť nemŕtvi.

Legenda, ktorá stratila smer

Resident Evil je aj po dvoch desaťročiach legendou, na ktorú sa nezabúda. Jej obrovská sláva z prvých dielov vydržala až po pokračovanie s označením 5, kedy znechutila mnohých fanúšikov.

Posledné obdobie sme si mohli zaspomínať na prvé diely vďaka prerobeniu pre moderné konzoly a počítače, no až teraz prichádza plnohodnotné pokračovanie, ktoré sa však vymyká všetkému, čo sme v sérii mohli zažiť.

Ak sa vám po troch rokoch ozve stratená manželka, kašlite na ňu. V žiadnom prípade sa ju nesnažte hľadať, lebo skončíte ako hrdina hry Resident Evil 7 – v strašidelnom, polorozpadnutom dome, ako vystrihnutom z hororov typu Wrong Turn a Texaský masaker motorovou pílou.

Verní fanúšikovia môžu byť na začiatku mierne sklamaní, keďže nikde nevidia nemŕtvych a ani logo spoločnosti Umbrella. Stačí ale pár minút v hre, aby si uvedomili jej návrat ku koreňom strachu.

Desivý zážitok vo virtuálnej realite

Nový Resident Evil je hrou, kvôli ktorej sa oplatí investovať do virtuálnej reality. Kvalitné slúchadlá a VR okuliare vám prinesú neskutočne intímny zážitok strachu, aký ste nezažili pri žiadnom horore.

Do detailov spracovaný drevený dom je dokonalou replikou amerických obydlí, samozrejme v aktuálne skoro rozpadnutom stave. Steny sú deravé, niekde chýba kus stropu a fungujúcich žiaroviek je v celom dome len pár.

Prvotná, pomerne kľudná prechádzka ukazuje virtuálnu realitu v tom najlepšom svetle. Navyše vďaka pomalému a dobre zvládnutému pohybu vám nebude zle ani po hodinách hrania, aj keď pravidelné prestávky sú odporúčané.

Aj po zložení okuliarov je atmosféra vynikajúca, no s virtuálnou realitou sa vôbec nedá porovnať. K dokonalosti nám chýbala už len jedine reprodukcia pachov, v takej kuchyni by sme ale museli mať žalúdok z kameňa.

Pomaly a strašidelne

Pohyb v hre je pomalý, čo je dobré vzhľadom na možné problémy s hraním vo virtuálnej realite. Väčšinu hry sa aj tak budete pohybovať veľmi opatrne, keďže každý zbytočne vystrelený náboj zamrzí.

Schovávanie, pozeranie spoza rohu a obchádzanie silných nepriateľov je bežnou súčasťou stratégie prežitia. Priamy stret so silným protivníkom nedopadne dobre, keďže hlavný hrdina nie je žiadny superman, ale obyčajný vystrašený človek z mesta.

Nábojov je ako vždy málo a preto pokiaľ to bude možné, oháňajte sa okolo seba na začiatku sekerkou. Teda ak ste dostatočne šikovní a dokážete sa uhýbať netradičnej rodinke obývajúcej dom.

Že je tak trochu iná zistíte ešte pred tým, ako s nimi (proti svojej vôli) zasadnete za jeden stôl. Po krátkom, približne hodinovom úvode už ide všetko s vašou situáciou dolu vodou.

Z misie na záchranu vašej manželky je nefalšovaný útek, ktorým si chcete zachrániť aspoň svoj holý život. K šialenej rodinke čoskoro pribudnú aj ďalšie, tentoraz doslovné príšery.

Hádanky a skvelý príbeh

Rozpadnutý dom skrýva svoj vlastný desivý príbeh. Jeho postupné odhaľovanie je zábavné, keďže ho budete odhaľovať netradične, s pomocou videokaziet. Na nich nie je len obyčajný film, prenesú vás do kože iných postáv.

S nimi prechádzate známe miesta, odhaľujete pozadie celej tragédie a čo je hlavné, nachádzate indície pre ďalší postup v hre a riešenie hlavolamov a hádaniek.

Tie boli neoddeliteľnou súčasťou prvých dielov hernej série a my sme radi, že môžeme znova robiť aj niečo iné, ako len zabíjať nepriateľov. Našťastie hádanky nie sú zbytočne ťažké či mätúce.

Škoda, že dĺžka hry vám vydrží len na dva plnohodnotné dni hrania, čiže približne 12 hodín. V prípade hrania vo virtuálnej realite sa budete zabávať aspoň týždeň, keďže po dvoch hodinách hrania sme si vždy museli poriadne oddýchnuť.

Najlepšia hra pre virtuálnu realitu

Resident Evil 7 je dôvodom, pre ktorý by sme boli ochotní investovať do PlayStation 4 Pro a VR. Zážitok vo virtuálnej realite je skvelý, hra vás okamžite vtiahne do deja a ak obľubujete béčkové horory, budete vo vytržení.

Ak má takto vyzerať budúcnosť hernej zábavy, tak ju berieme všetkými desiatimi. Rovnako intenzívny zážitok s hraním na televízore nikdy nezažijete, tá bariéra medzi hráčom a televízorom je v tomto prípade skutočne veľká.

Škoda, že grafická stránka hry je vo virtuálnej realite len priemerná. Nemáme na mysli celkový pocit, či spracovanie a efekty. Ide skôr o technologickú zastaranosť, ktorú odstráni jedine počítačová verzia hry.