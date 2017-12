Najlepšiu dovolenku vyberie počítač, prečíta váš mozog

Reakcie mozgu pri prehliadaní obrázkov prezradia, čo vás zaujíma a čo vôbec.

27. jan 2017 o 10:48 Milan Gigel

LONDÝN, BRATISLAVA. Ak patríte medzi tých, ktorí sa nevedia rozhodnúť kde strávia svoju dovolenku, mali by ste vedieť že do cestovného ruchu mieria technológie, ktoré vám pomôžu v rozhodovaní. Počítač nahliadne do vašej mysle, aby vám vybral najpútavejšie miesto.

Novinku predstavila odbornej verejnosti firma Explore. Tá používa počítačový systém a encefalografiu na to, aby vyhodnocovala vaše emócie pri prezeraní obrázkov. Pred očami sa vám ukážu stovky atraktívnych scenérií a vaše emotívne pocity počítaču napovedia, do akej miery vás zaujali.

Kým subjektívne človek zostáva na vážkach, počítaču nedá veľa práce, aby porovnal namerané hodnoty a zostavil z nich tabuľku, ktorá zmapuje vaše záujmy. Na základe výsledného profilu už stačí len vybrať ponuky cestovných kancelárií, ktoré sa zhodujú s témami, ktoré sú vám blízke.

Firma podľa denník The Edinburgh Reporter vychádza z výskumov, ktoré ukázali že ľudia sú pri výbere dovolenky veľmi nerozhodní. Dve tretiny Škótov považujú výber dovolenky za jednu z najnáročnejších úloh pri príprave na dovolenku. Viac ako polovica ľudí zasa uviedla, že potrebuje na plánovanie viac ako dva týždne.

Technológia, ktorá sleduje a vyhodnocuje emócie je nástrojom, ktorý narozdiel od lotérie či obchodnej stratégii predajcu hľadá také miesta, ktoré myseľ konkrétneho človeka skutočne zaujmú.