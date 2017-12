Vyvinuli dynamické okuliare. Zaostria, kam potrebujete

Ich šošovky nie sú zo skla ani z plastu.

26. jan 2017 o 13:53 Milan Gigel

SALT LAKE CITY, BRATISLAVA. Naťukáte do mobilu optometrické dáta, spárujete ho s okuliarmi a vo chvíli, keď si rám so šošovkami nasadíte na nos, technológie sa postarajú o to, aby ste videli stále rovnako dobre.

Akademici z univerzity v Utahu predstavili nove okuliare, ktoré budú predstavovať alternatívu k tradičným šošovkám. Šošovky nových okuliarov nie sú zo skla ani plastu, ale z dvojice membrán, medzi ktorými je tekutý glycerín. Na elektrické impulzy reagujú zmenou geometrie, takže sa dokážu prispôsobiť rôznym optickým modelom.

Rám je vybavený laserovým diaľkomerom, ktorý dokáže odhadnúť, na ktorý predmet sa človek pozerá. Ak treba v diaľke rozoznať tvár, šošovky sa prispôsobia pohľadu do diaľky. Ak človek siahne po novinách, optika sa upraví pre čítanie na krátku vzdialenosť.

Narozdiel od múdrych okuliarov, ktoré by dokázali poskytnúť jednotné videnie projekčnou technológiou, pri dynamických šošovkách nedochádza ku strate kvality obrazu a oči môžu aktívne pracovať bez akýchkoľvek obmedzení.

Novinka podľa magazínu Mashable v podobe funkčného prototypu nevyzerá priveľmi atraktívne. S pomocou dizajnérov by sa však mohlo podariť projekt doladiť do komerčnej podoby.