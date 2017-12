Od tragédie Apollo 1 uplynulo päťdesiat rokov

MYS CANAVERAL, BRATISLAVA. Smrť kozmonautov oficiálne vyhlásili za nešťastnú náhodu. Pre Rogera Chaffeea (31) to mala byť príprava na jeho prvý let do vesmíru. Veliteľ Gus Grissom (39) ako prvý Američan už absolvoval dva lety (1961, 1965) a Edward White (35) bol prvý kozmonaut z USA, ktorý vystúpil do otvoreného kozmu (1965).

Na snímke zľava Virgil Grissom, Edward White a Roger Chaffee. (zdroj: SITA/AP)

Obsahom programu Apollo boli pilotované lety do vesmíru. Začali sa v období, keď vrcholili preteky medzi USA a Sovietskym zväzom o to, kto ako prvý dobyje Mesiac.

Apollo 1 mala byť prvá pilotovaná misia tohto programu. Skúšobné odpočítavanie, ktoré sa začalo 27. januára 1967 bolo len jedným z mnohých testov. Počas neho však v kabíne na vrchole nosnej rakety Saturn IB zaznel výkrik: "Oheň na palube!".

Tragédia trvala niekoľko minút. Príčinou požiaru bola zrejme chybná kabeláž. Keď preskočila iskra a kyslíková atmosféra v kokpite sa vznietila.



Po analýze nehody došlo k prijatiu mnohých opatrení napríklad nahradenie všetkých horľavých materiálov, zmeny v systéme otvárania vstupu do kabíny a zmeny v zložení atmosféry v kabíne v predletovej fáze.

Pri 50. výročí tragédie NASA umožnila záujemcom obzrieť si uzáver kokpitu, ktorý v kabíne uväznil troch kozmonautov. Celá kapsula sa nachádza v sklade NASA.