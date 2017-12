Aj emaily a hudba znečisťujú našu planétu

E-maily necestujú svetom zadarmo. Zanechávajú za sebou ekologickú stopu.

26. jan 2017 o 11:25 Milan Gigel

PARÍŽ, BRATISLAVA. V porovnaní s písaním listov na papier a ich vkladaním do obálok to vyzerá úplne nevinne. Naťukáte na klávesnici zopár písmeniek, kliknete na virtuálne tlačidlo a vaša správa okamžite letí k prijímateľovi.

Francúzski energetickí regulátori však žiadajú firmy, aby sa zamysleli nad objemom elektronických správ, ktoré odosielajú. Zanechávajú za sebou environmentálnu stopu, ktorej intenzita neustále narastá. Každá reklamná ponuka, avízo či potvrdenie sa priamo prejavujú na životnom prostredí.

Podľa denníka The Washington Post za každým e-mailom (teda i spamom či reklamou) zostáva 0,3 gramu emisií CO2. Ak so sebou nesie rozsiahlu prílohu, táto stopa sa môže vyšplhať až k 50 gramom. Analytici odhadujú, že ročná e-mailová prevádzka za sebou zanechá rovnakú ekologickú stopu, ako 320 kilometrová jazda automobilom.

Pokoj v duši by nemali mať ani tí, čo využívajú službu streamovanej hudby. Ak by sme porovnávali fyzické CD nosiče s prehrávaním streamovaného obsahu, už po 27 počúvaniach by ekológia vravela v prospech fyzického nosiča.

Trend, ktorý nastolili internetové televízie nie je v ničom iný. Dátová prevádzka cez internetové infraštruktúry je oveľa viac energeticky náročná ako terestriálne či satelitné vysielanie. Ide o trend s neustálym rozmachom, tradičné kanály postupne ustupujú internetovým technológiám. Pridajte k tomu neustále rastúce uhlopriečky televízorov a ste v obraze.