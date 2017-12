Apple vydalo dôležité aktualizácie, ktoré ochránia vaše zariadenie

Balíček aktualizácií obsahuje tucet kľúčových záplat, ktoré ochránia zariadenia pred hackermi aj špehovaním.

25. jan 2017 o 13:43 Milan Gigel

CUPERTINO, BRATISLAVA. Spoločnosť Apple vydala aktualizáciu operačného sytému iOS 10.2.1, ktorú odporúča nainštalovať všetkým používateľom Apple zariadení. Opravuje tucet vážnych bezpečnostných chýb, z ktorých viaceré umožňujú hackerom získať kontrolu nad zariadeniami.

Chybné zabezpečenie umožňuje vstupovať do súborového systému, nazerať do dát, pridávať do zariadení kód a efektívne ho aj spúšťať. Neraz stačí navštíviť webovú stránku s podstrčeným kódom.

Hoci podľa magazínu Wired v tejto chvíli nie je známe, že by hackeri chyby zneužívali pomocou škodlivých kódov a automatizovaných nástrojov, nie je vylúčené že sa tak môže stať. Preto by všetci mali dbať na to, aby si aktualizáciu nainštalovali a stiahli.

Apple súčasne vydáva aktualizácie aplikácií iTunes, Safari, iCloud for Windows a systémov MacOS Sierra, watchOS a tvOS. Pri svojej bezpečnostnej práci využila informácie, ktoré získala v rámci programu nahlasovania chýb etickými hackermi.

Deviatimi hláseniami prispel aj Google v rámci svojho programu Project Zero. Ten sa snaží hľadať kritické chyby nielen vo vlastných ale aj konkurenčných nástrojoch, aby odhalil používateľov nielen pred hackermi, ale aj pred špehovaním vládnymi agentúrami.

Pre aktualizáciu iOS zvoľte najskôr ikonku Nastavenia a vyberte možnosť Všeobecné. Vo všeobecných nastaveniach potom stačí zvoliť Aktualizáciu softvéru a možnosť Stiahnuť a inštalovať.