Klávesnice meníme za mikrofóny. Ovládne nový trh Google alebo Amazon?

Klávesnice a dotykové displeje sa môžu stať zbytočnými. Ľudia začali prudko meniť spôsob, akým komunikujú s technológiami.

25. jan 2017 o 11:38 Milan Gigel

SAN FRANCISCO, BRATISLAVA. Znie to tak trochu zvláštne. Prechádzate z izby do izby a hoci nik okrem vás nie je doma, diktujete svoje požiadavky: "Povedz mi aké bude počasie, pridaj do nákupného košíka zubnú pastu a rezervuj mi stôl v reštaurácii na sobotu večer pre dvoch".

Hlasový asistent pre domácnosť už nie je iba odvážnym experimentom. Ukazuje sa, že domácnosti berú novú technológiu vážne a zvykajú si na nový spôsob komunikácie s internetom a jeho službami.

Amazon udal hlasu smer

Prvenstvo drží Amazon so svojim projektom Echo a Google sa s veľkým úsilím snaží dobehnúť so svojim systémom Google Home premeškanú šancu. Vo svete technológií zvyčajne platí, že trh ovláda ten, komu sa podarí službu spopularizovať prvému.

Podľa denníka The Guardian sa odhaduje, že len Amazon samotný predal 11 miliónov zariadení Echo pre domácností, z ktorých 700 tisíc skončili v Británii a Nemecku. Znamená to, že takmer 8 percent domácností v USA odosiela svoje hlasové požiadavky nie mobilom a počítačom, ale pomocou špecializovaného zariadenia.

Google v tejto chvíli výrazne zaostáva, hoci mnohí by očakávali že práve tento technologický gigant bude úspešný. Firma dlhodobo otáľala a iba nesmelo presadzovala hlasovú platformu v Androide. Je fajn, ak vám mobil bez ťukania zaistí čo potrebujete a zobrazí pri tom reklamy na ktorých sa zarobí, byť však v priamom kontakte s domácnosťou je úplne nová liga.

Agentúra Gartner je presvedčená o tom, že do konca roku 2018 bude tretina komunikácie prebiehať nie dotykmi a klávesnicou, ale práve prostredníctvom hlasových rozhraní. Už len preto, že ľudia so zručnosťami obsluhy počítača a mobilu rozprávajú minimálne štyrikrát rýchlejšie, ako dokážu svoje požiadavky vyťukávať.

Reklama skrytá pred zrakom, ohrozí zisk

Pre Google je odklon od klasických návykov vážnou finančnou ranou. Nie je tajomstvom, že viac ako 90 percent príjmov firmy pochádza práve z reklamy, ktorá sa zobrazuje vo výsledkoch vyhľadávania. S hlasovým rozhraním v domácnosti budú hľadania ubúdať a tým poklesnú i tržby.

Preto sa firma v novom segmente musí čo najrýchlejšie angažovať, aby našla spôsob ako technológiu kapitalizovať. Každá objednávka, nákup či rezervácia môžu prinášať provízie za sprostredkovanie obchodu. Pre úspech však treba mať lojálnych používateľov.

Analytici nepredpokladali, že technológia hlasovej interakcie sa tak rýchlo stane štandardom domácností. Cortana, Siri a ďalšie projekty so širokým verejným testovaním bez veľkého dôrazu napomohli tomu, aby sa technológia adaptovala.