Život sa dá manipulovať, vytvorili prelomový umelý organizmus

Geneticky upravená baktéria si dokáže udržať a množiť umelo pridané časti DNA.

24. jan 2017 o 17:32 Dominik Holič

Geneticky upravená baktéria E. coli je prvý organizmus na svete, ktorý sa skladá z viac ako štyroch základných nukleových báz A, T, C a G.(Zdroj: FOTOLIA)

SAN DIEGO, BRATISLAVA. Vo filme Jurský park z roku 1993 odznela úvaha, či by sa umelo vytvorené dinosaury dokázali v prírode rozmnožiť, ak by utiekli z parku.

Floyda Romesberga sa často s obavami pýtajú, či tento film videl. Vedec zo Scrippsovej výskumného inštitútu (TSRI) sa nevenuje dinosaurom, ale baktériám. Najnovšie sa Romesbergovmu tímu podarilo vytvoriť prvý poloumelý organizmus, ktorý dokáže prežiť a množiť umelé časti svojej DNA.

Výskum, ktorý vedci zverejnili v žurnále Proceedings of the National Academy of Sciences, môže otvoriť dvere vytváraniu nových liekov aj nových foriem života.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Môžeme len tak zmeniť DNA ľudského embrya? (čo si myslia odborníci)

Neprirodzené vlastnosti

Genetická informácia všetkých živých organizmov na zemeguli sa skladá zo štyroch základných látok – nukleových báz označovaných písmenami A, T, C a G, ktoré sa spájajú do párov a vytvárajú DNA. Výnimkou je baktéria E. coli, ktorú vytvorili vedci z TSRI.