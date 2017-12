V mrazivom počasí mobil odtlačky nespozná. Ako tomu predísť

Spotrebiteľské technológie sú v daktyloskopii menej zručné ako človek.

23. jan 2017 o 12:38 Milan Gigel

LONDÝN, BRATISLAVA. Ak vás v túto ročnú dobu prestane mobil spoznávať podľa odtlačkov prstov, nemali by ste ho viniť z pokazeného snímača. Namiesto toho, aby ste do neho ťukali heslá, mali by ste sa s ním opäť zoznámiť.

Nová sada odtlačkov, ktoré zosnímate v mrazivej prírode po dlhej prechádzke zaistí, že vás mobil spoľahlivo spozná i v takýchto podmienkach. Stáva sa, že vplyvom mrazu a suchého vzduchu pokožka zoschne a naučené odtlačky sa začnú odlišovať od tých, ktoré telefón nasníma.

Kým kriminalisti pred desiatkami rokov náročne vyhodnocovali rozvetvenia a spájanie papilárnych línií, softvéry pristupujú k porovnávaniu odlišným spôsobom. Viac sa spoliehajú na prekrývanie obrazcov, ako na topografiu čiar.

Podobné problémy sa môžu objavovať v klímach s opačným extrémom. Ak sa pokožka nadmerne prevlhčí, roztiahne sa a odtlačky sa so vzormi prestanú zhodovať. Ak je zamočenie krátkodobé, stačí nadmernú vlhkosť z prstov zotrieť.

Magazín The Guardian preto odporúča, aby ste si pre extrémne situácie vytvorili samostatné profily na identifikáciu.