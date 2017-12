Matematická hádanka: Dokážete zistiť, koľko ľudí sa zúčastnilo protestu?

Demonštranti sa chceli zoradiť do pekného útvaru, ale vôbec sa im nedarilo.

23. jan 2017 o 10:39 Dominik Holič

Mnoho ľudí prechováva odpor k matematike. Vraj, načo im bude v živote? Princípy matematiky však fungujú v prírode a človek ich iba dokázal objaviť a porozumieť im. Pri matematike sú však oveľa dôležitejšie zručnosti, naučí vás riešiť problémy a kriticky myslieť.

Každý týždeň prinesieme jeden matematický príklad, hlavolam alebo hádanku, kde si tieto zručnosti môžete vyskúšať. Riešenie nájdete vždy v odkaze na konci článku. Ak máte zaujímavý tip, napíšte nám ho aj s riešením na veda@sme.sk.

Hádanka týždňa

Ak sa na proteste zoradíme do šíkov po desiatich, bude nám jeden človek v rade chýbať. Dopadne to rovnako, ak sa rozostavíme do šíkov po 9,8,7,6,5,4,3 aj 2, napriek tomu, že nás je menej ako 5000. Koľko ľudí sa zúčastnilo protestu?

