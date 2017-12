Vymysleli odšťavovač, ktorý netreba umývať

Celé odšťavovanie prebehne vo vrecúšku, ovocie a zelenina sa odšťavovača nedotknú.

20. jan 2017 o 13:27 Milan Gigel

video //www.youtube.com/embed/WFy8_9ThUtk

SAN FRANCISCO, BRATISLAVA. Opláchnete ovocie a zeleninu, prekrojíte ich na polovičky a v priebehu minúty vám z odšťavovača natečie plný pohár sviežeho nektáru. Rozoberanie, umývanie, utieranie a opätovné skladanie odšťavovača vám však zaberie viac času, ako samotné pitie nápoja. Bez ohľadu na to, či máte doma odstredivku alebo lis.

Nový odšťavovač pre domácnosti Juisir chce túto rutinu nadobro zmeniť. Celé odšťavovanie sa zaobíde bez akéhokoľvek umývania, pretože ovocie ani zelenina sa nedostanú do kontaktu s jeho súčasťami. Všetko len po nakrájaní vložíte do vrecúška, ktoré pod 8-tonovým tlakom lisu v priebehu jeden-a-pol minúty so seba vypustí všetku šťavu.

Jednorazové vrecúška poputujú podľa magazínu Digital Trends na recykláciu, vrecúška pre opakované použitie si môžete umývať dovtedy, kým nadobro nedoslúžia. Za novinkou stojí začínajúca firma, ktorá nemá problém získať dostatok drobných investorov na to, aby spustila prvú malosériovú výrobu.

Cenovka 450 dolárov presahuje cenovú úroveň špičkových odšťavovačov pre domácnosti, dostupnosť vrecúšok pre odšťavovanie a ich cena sú do budúcnosti tak trochu lotériou. Samotný odšťavovací lis je však jednoduchý. Motorom hnaná prevodovka proti sebe tlačí dvojicu lisovacích dosiek, medzi ktorými je vrecúško s darmi záhrad a sadov.

Lisovanie je vhodnou technológiou pre odšťavovanie listovej zeleniny, krehkého ovocia i zeleniny. Výborne funguje i na citrusy a jabĺčka. Hlavnou motiváciou pre kúpu je úspora času pre tých, čo by si radi dopriali každodenné odšťavovanie, ale nemajú chuť neustále svoj odšťavovač rozoberať, umývať a skladať.