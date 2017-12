Ľadu je rekordne málo. Zmení počasie na celej Zemi

Hodnoty ľadu sú najnižšie za posledných niekoľko tisíc rokov.

19. jan 2017

Mrože oddychujú na morskom ľadovci.(Zdroj: ILSUTRAČNÉ FOTO - Brad Benter, U.S. Fish and Wildlife Service)

DENVER, BRATISLAVA. Morský ľad ubúda. Je normálne, ak je ho v letných mesiacoch menej. V Arktickom oceáne je preto plocha pokrytá ľadom najväčšia v marci, najmenej je ľadu v septembri. Potom začne ľad opäť zamŕzať.

Cyklus sa s miernymi výkyvmi opakuje každý rok. Minulý september sa pokrývka na severnú pologuľu nezačala vracať. Kým za normálnych okolností ľad v septembri začne pribúdať, minulý rok topenie pokračovalo ešte niekoľko týždňov. Ukazujú to dáta Národného centra pre zber dát o ľade a snehovej pokrývke.

V polovici januára 2017 zaznamenali vedci najnižšie globálne hodnoty rozlohy morského ľadu od začiatku merania satelitmi v roku 1978. Zvláštne správanie svetového morského ľadu môžete vidieť na grafe nižšie, údaje za minulý rok ukazuje tmavočervená čiara. Podľa niektorých meteorológov sú tieto hodnoty najnižšie za posledných niekoľko tisíc rokov.

Tmavočervená čiara ukazuje zvláštne hodnoty globálnej rozlohy morského ľadu z roku 2016. (zdroj: Wipneus/National Snow and Ice Data Center)

Mal by zamŕzať a narastať

Morský ľad sa v najväčšom množstve nachádza v otvorených vodách okolo severného pólu a vo vodách, ktoré obklopujú pobrežie Antarktídy.

V súčasnosti by mal ľad v Arktíde narastať a na Antarktíde, kde je práve leto, ubúdať. Obe miesta však majú v tomto období výrazne menej ľadu, než by mali mať. Najviac alarmujúce je to v práve prípade Arktídy, kde sa ľad nespráva podľa zvyčajného vzorca.

Minulý rok bol rekordne najteplejší od začiatku meraní v devätnástom storočí. Teploty boli vysoké aj v Arktíde, kde už minulý október bolo ľadu menej oproti priemerom z minulých rokov. Rovnaký scenár sa opakoval aj v novembri a decembri a teraz v januári – v mesiacoch, kedy by mal zvyčajne ľad zamŕzať a narastať.

„Tieto rapídne zmeny v Arktíde majú vplyv na celkové počasie, aj tam, kde teraz žijete,“ hovorí pre denník Guardian odborníčka na klímu Jennifer Francisová. „Je nepredstaviteľné, že by toto smiešne arktické teplo nemalo mať vplyv na správanie počasia v stredných zemepisných šírkach ďalej na juhu, kde žije toľko ľudí.

Rekordné teplá spôsobia podľa Francisovej veľmi zvláštne počasie na celej Zemi. Je však ťažké povedať, aké veľké zmeny nás čakajú, dodáva.

Morského ľadu na Antarktíde bolo tiež rekordne málo v novembri, decembri aj januári. Argument, že v letnom ročnom období to je normálne, však neobstojí. Hodnoty sú výrazne pod priemerom meraní v rovnakom období rokov 1981 až 2010. Nachádzajú sa aj pod hodnotami normálnej odchýlky.

Moria budú teplejšie

Ubúdajúci morský ľad nespôsobuje nárast hladiny morí, už sa totiž nachádza vo vode a ak sa roztopí, objem vody sa nezmení. Jeho úbytok má však mnoho nepriamych následkov.

Keď ubúda ľad na Arktíde, znamená to, že je odkrytá čoraz väčšia časť vodnej plochy. Voda je tmavšia ako ľad - priťahuje preto viac slnečného svetla a absorbuje viac tepla.

V oblasti severného pólu sa preto voda otepľuje čoraz rýchlejšie, čo môže spôsobiť topenie ľadovcov v Grónsku, ktoré, ak odpadnú, môžu spôsobiť aj nárast hladiny morí.