Klimatológ: Poprad môže mať klímu Komárna

Slovensko čaká viac sucha a prívalových zrážok, tvrdí Milan Lapin z FMFI Univerzity Komenského.

19. jan 2017 o 16:56 Renáta Zelná

Čo znamená, že rok 2016 bol najteplejší?

"Máme tri roky za sebou, keď bol prekonaný doterajší rekord globálne najteplejšieho roka na Zemi. Rok 2015 aj rok 2016 boli zároveň aj najteplejšie na severnej pologuli."

Prečo je to zlá správa?

"Oteplenie prebieha rýchlejšie, ako sa očakávalo. V Paríži sa politickí predstavitelia dohodli, že najväčšie prípustné oteplenie je dva stupne Celzia od konca 18. storočia. Už v súčasnosti však máme oteplenie väčšie ako jeden stupeň Celzia, takže do roku 2100 bude určite prekonaná hodnota dva stupne, na ktorej sa dohodli."

Prekonáme ju, aj ak sa prijmú opatrenia, na ktorých sa krajiny dohodli v Paríži?

"Nedohodli sa na opatreniach, ale len na tom, že dobrovoľne prijmú opatrenia na redukciu emisií skleníkových plynov. Zatiaľ tie záväzky jednotlivých krajín nestačia na to, aby sa emisie zredukovali veľmi výrazne."

Čo sa stane, keď sa Zem oteplí až o dva stupne?

"Odborníci odhadujú, že by sa v ekosystémoch začali nezvratné zmeny. Vyhynul by celý rad biologických druhov. Okrem toho by vznikli veľké problémy s adaptáciou na zmenenú klímu v tých krajinách, ktoré majú málo prostriedkov.

Nastali by problémy s prispôsobením sa teplejšej klíme, pretože čím bude teplejšie, tým bude aj suchšie a budú aj intenzívnejšie lejaky. Najmä rozvojové krajiny nebudú schopné pripraviť sa na novú klímu."

Ako vyzeralo počasie na Slovensku v roku 2016?