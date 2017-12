Ľuďom sa znižuje IQ, prichádzame o gény pre vzdelanie

BRATISLAVA. Čas, ktorý človek strávi v škole, ovplyvňuje množstvo faktorov - od kultúry a výchovy až po zdravotný stav. Úroveň vzdelania a školské výsledky tiež v malej miere určuje aj DNA.

Nový výskum ukazuje, že gény, ktoré sa spájajú so vzdelaním sú čoraz vzácnejšie a z ľudského DNA sa vytrácajú. Štúdiu medzinárodného tímu zverejnili v žurnále Proceedings of the National Academy of Sciences.

Predošlé výskumy ukázali, že ľudia s vyšším vzdelaním mávajú menej detí a vedci sa preto obávali, že z človeka sa postupne stáva menej inteligentný druh.

Najnovší výskum sa preto zameral na genetické informácie a dáta o vzdelaní viac ako stotisíc Islanďanov, ktorí sa narodili medzi rokmi 1910 a 1975. Výsledky aj tentokrát ukázali, že ľudia, ktorí majú predpoklady študovať dlhšie, majú menej detí. Gény, ktoré sa spájajú s vyšším dosiahnutým vzdelaním zdedí čoraz menší počet ľudí.

Vedci podľa webu Medical Xpress naznačujú, že ide o rovnaké gény, ktoré sú základom pre IQ. Výsledky naznačujú, že ľudia postupne prichádzajú o inteligenciu a strácajú približne o 0,04 IQ bodov každých desať rokov.

"Znamená to, že postupom času bude mať vytrácanie génov vzdelania výrazný účinok na genetické predpoklady vzdelávania. Ak sa neobjaví nejaká protiváha, môže to mať zásadný vplyv na vzdelávanie v našej spoločnosti," povedal pre denník The Guardian hlavný autor štúdie Kari Steffanson.

Napriek tvrdeniam novej štúdie IQ hodnoty v polovici minulého storočia narástli a podľa sociologičky z Oxfordskej univerzity Melindy Millsovej pri vzdelávaní prevládajú vplyvy okolia a spoločnosti nad tými genetickými.

