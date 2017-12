Čili papričky môžu ľuďom predlžovať život

Štúdia naznačuje, že červené čili znižuje úmrtnosť. Najmä na srdcové ochorenia a mŕtvicu.

17. jan 2017 o 16:48 Renáta Zelná

BURLINGTON, BRATISLAVA. Stačí zjesť len jedno sústo a zrazu sa cítite, akoby ste mali popálené ústa. Môže za to kapsaicín, rastlinná zložka čili papričiek, ktorá dráždi všetky tkanivá cicavcov vrátane ľudí.

Nepríjemný pocit v ústach by vás však nemal odrádzať od konzumácie pálivého. Možné totiž je, že takéto jedlá vám pomôžu žiť dlhšie. Naznačuje to nová štúdia v magazíne PLoS ONE, v ktorej sa vedci pokúsili zistiť, či za dlhovekosť môže aj kapsaicín.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Vedci priblížili dôvod, prečo káva môže viesť k dlhovekosti

Viac čili, menej srdcových ochorení

Prepojenie štipľavého jedla a dlhovekosti prvýkrát naznačili čínski vedci. Ich výskum trval štyri roky a na vzorke 487-tisíc ľudí ukázali, že medzi konzumáciou takéhoto jedla a nízkou úmrtnosťou môže existovať súvislosť.

Nová štúdia sa teraz zamerala na dáta od 16-tisíc dobrovoľníkov, ktorých sledovali 23 rokov. Pýtali sa ich, či konzumujú červené pálivé čili papričky.