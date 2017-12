Ukázali, ako vysoko by ste vyskočili na Marse či na Plute

Polmetrový výskok by ste na niektorých telesách premenili na prelet atmosférou.

16. jan 2017 o 14:07 Renáta Zelná

Evan Ungar, kanadský osobný tréner si čupol. Neváhal ani sekundu, prikrčil sa ešte nižšie, odrazil sa od zeme a kontrolovaným pohybom tela vyskočil na vežu zo závaží na červenom podstavci.

Minulý máj Ungar zlomil svetový rekord najvyššieho výskoku z miesta - vyskočil do výšky 1,616 metra. Človek bez tréningu by vyskočil z miesta približne pol metra.

Ak by však človek skákal na inom objekte v Slnečnej sústave, vyskočil by omnoho vyššie. Niekedy až tak vysoko, že by na neho prestala pôsobiť gravitačná sila a uletel by do otvoreného vesmíru.

Ako by gravitačné polia rôznych objektov pôsobili na skok človeka, ukazuje online interaktívna aplikácia High Jump od astronómov Stuarta Loweho a Chrisa Northa.