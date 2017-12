Na Zemi vznikne nový superkontinent

Počas vývoja Zeme sa miešali nielen gény, ale aj horniny a dokonca celé kontinenty. Zatiaľ čo v minulosti tu boli superkontinenty Nuna, Rodinia alebo Pangea, o 250 miliónov rokov vznikne okolo dnešného severného pólu nový, ktorý vedci nazvali Amasia.

Keď sa na mape pozriete na západný a východný okraj Atlantického oceánu, na prvý pohľad vám bude jasné, že Afrika sa ocitla pri Európe omylom – tvarom časti pobrežia nepochybne patrí k Južnej Amerike.

Pre túto zjavnú nezrovnalosť nemecký meteorológ Alfred Wegener už v roku 1912 napísal, že kontinenty kedysi dávno museli byť spojené do jedného veľkého celku. Nazval ho Pangea.

Predpokladal, že Pangeu vytvorila aj roztrhla rotácia zemskej osi. Rýchlo sa však ukázalo, že takáto sila by nebola na presun kontinentov dostatočná.

Mapa napriek tomu hovorila príliš jasnou rečou. Mnohí vedci preto neskôr vyvinuli obrovské úsilie, aby pochopili vplyv mohutných síl ukrytých vnútri Zeme na formovanie jej povrchu. V roku 1968 sa nakoniec dopracovali k dvom čarovným slovám – dosková tektonika.

Táto komplexná teória opisuje zložité mechanizmy spolupôsobenia rozdielnych teplôt, hustôt, tlakov a povrchov, ktoré udržiavajú kontinenty v sústavnom pohybe (presnejšie – hýbu sa litosférické dosky, ktoré na svojom „chrbte“ nesú buď kontinenty, alebo oceány, pričom jedna doska sa podsúva pod druhú).

Dosková tektonika je v podstate fyziologický systém, ktorý umožňuje Zemi udržiavať si svoju optimálnu „telesnú teplotu“. Keď raz na niektorej z množstva známych exoplanét objavia astronómovia doskovú tektoniku, bude to signálom možnej prítomnosti živých bytostí.

A predsa sa hýbu

Vyše polstoročia po Wegenerovej smrti sa ukázalo, že Pangea nielenže existovala, ale dokonca bola len posledným zo superkontinentov, ktorých Zem zažila počas svojej dlhej histórie niekoľko.

Jej vláda sa začala približne pred 400 miliardami miliónmi rokov a skončila sa pred 200 miliardami miliónmi. Keď posunieme ručičky geologických hodín ešte ďalej, uvidíme iný superkontinent – Rodiniu (čas jej existencie sa začal rátať pred 1,3 miliardy rokov a vypršal pred 750 miliónmi rokov).

Poďme však do ešte dávnejšej minulosti, do obdobia spred 1,4 miliardy rokov a viac. Vtedy by sme na Zemi videli superkontinent nazvaný Nuna.