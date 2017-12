Prečo ste jedli ten kebab. Vysvetlili, ako vás opitý mozog núti jesť

Alkohol v myšaciom mozgu aktivuje centrum, ktoré kontroluje hlad.

12. jan 2017 o 13:54 Renáta Zelná

LONDÝN, BRATISLAVA. Je piatok večer. S kamarátmi sedíte na pive. Lepšie povedané na piatom pive. Napriek tomu, že ste pred dvoma hodinami večerali, objednávate veľkú pizzu a celý večer chrúmete čipsy.

Keď ľudia pijú väčšie množstvá alkoholu, majú aj omnoho väčšiu chuť na jedlo. Nemôže za to žalúdok, na príčine je podľa zistení vedcov mozog. Keď pijete, váš mozog si myslí, že vám hrozí vyhladovanie a donúti vás najesť sa. Naznačuje to štúdia v odbornom žurnále Nature Communications.

Veľké pivo alebo balík čipsov?

Aby vedci našli prepojenie medzi neurónmi a alkoholom, museli najprv opiť pár laboratórnych myší. Tri dni im injekčne podávali výdatné dávky alkoholu. U ľudí by sa jedna takáto dávka rovnala takmer dvom fľašiam vína a tiež dosť veľkej opici.

Potom na opitých myškách sledovali aktivitu v centre mozgu, ktoré ovláda hlad. Zistili, že alkohol im aktivoval neuróny AgRP, ktoré zvyšujú apetít a znižujú metabolizmus a výdaj energie. Autori štúdie nemôžu s určitosťou povedať, že rovnaký mechanizmus funguje aj u ľudí, ale tieto neuróny sú evolučne veľmi staré a majú ich aj ľudia.

„Nepochybujem o tom, že neuróny AgRP sa aktivujú rovnako aj u ľudí, a to je dôvod prečo aj u nich vidíme rovnaký efekt,“ hovorí pre magazín Scientific American jedna z autoriek štúdie Sarah Cainová.

Za normálnych okolností sa neuróny AgRP aktivujú, keď telo potrebuje kalórie a dajú organizmu vedieť, že by mal vyhľadať jedlo. Pri pití však už telo prijíma kalórie z alkoholu a ďalšie kalórie navyše nepotrebuje.

Gin s diétnym tonikom má napríklad rovnakú kalorickú hodnotu ako tenký krajec chleba. Ak si diétny zameníte za obyčajný tonik, je to, ako by ste zjedli jablko. Namiesto pollitra piva by ste mohli zjesť balík zemiakových lupienkov a prijali by ste rovnakú kalorickú hodnotu. Ak si nalejete pohár vína, je to, ako by ste zjedli asi štvrtinu čokolády.

Dve tretiny Slovákov majú nadváhu

Súvislosť medzi pitím alkoholu a prejedaním sa je dôležitá najmä pre lepšie pochopenie vzniku obezity, ktorá trápi čoraz viac ľudí v rozvinutých krajinách.

„Samotný alkohol je zodpovedný za viac ako 60 ochorení a stavov a pijani sa vystavujú ešte väčšiemu riziku, ak je ich pitie spojené aj s prejedaním sa. Najmä preto, že keď ľudia pijú, je veľmi pravdepodobné, že aj nezdravo jedia,“ povedal pre web BBC Ian Gilmore z Alcohol Health Alliance, ktorá združuje organizácie bojujúce proti zdravotným škodám spôsobeným alkoholom.

Alkohol je podľa Gilmora ešte škodlivejší pre veľmi obéznych ľudí. Pre ich pečeň sú jeho účinky až dvakrát toxickejšie.

Slovensko je v počte obéznych ľudí na 33. mieste na svete podľa prieskumu Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). Nadváhu majú až dve tretiny dospelých obyvateľov Slovenska a obéznych je až 25,6 percenta dospelých Slovákov.

Nadmerné množstvo alkoholu pije na Slovensku až 43,4 percenta ľudí, ktorí pijú. V prepočte na celkovú populáciu je to 28,6 percenta obyvateľov, ukazuje prieskum WHO z roku 2014. Za nadmerné množstvo považuje organizácia konzumáciu najmenej 60 gramov čistého alkoholu počas jednej príležitosti za posledných 30 dní.

V ďalších štúdiách by sa autori radi pozreli na to, prečo opití túžia len po istom type jedál. „Nikdy, keď som si dala drink, som nemala chuť na šalát. Bolo by zaujímavé vidieť, či opité myši preferujú skôr jedlá s vysokým obsahom tuku,“ dodáva Cainová.

