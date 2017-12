Súkromie vo Windows 10? Microsoft sľubuje kontrolu nad špehovaním

Nová aktualizácia má vniesť jasno do sveta dát, ktoré Microsoft zbiera z počítačov.

11. jan 2017 o 11:51 Milan Gigel

REDMOND, BRATISLAVA. Od uvedenia operačného systému Windows 10 na trh Microsoft intenzívne nazerá do súkromia používateľov. Zbiera telemetrické údaje o používaní operačného systému, súborov, periférií, siete a aplikácií, aby mal podrobnú spätnú väzbu o tom, akým spôsobom sú počítače používané v rôznych odvetviach a kútoch sveta.

Nová jarná aktualizácia má po dlhodobej kritike priniesť viac možností pre nastavenie týchto funkcií. Používatelia budú môcť bližšie špecifikovať, ktoré dáta z ich počítača Microsoft môže zbierať a ktoré nie. Hoci firma doposiaľ neuviedla detaily o nakladaní s dátami a ich rozsahu, je to pozitívny krok vpred.

Nastaveniam budú čeliť používatelia podľa magazínu Mashable aj pri každej novej inštalácii. Namiesto expresnej inštalácie s predvoľbami súkromia budú prechádzať dialógom, v ktorom budú aktuálne nastavenia vidieť a môcť ich upraviť. Firma tak reaguje na kritiku niektorých štátov, ktoré v minulosti upozorňovali Microsoft na to, aby svoju politiku zladil s miestnou legislatívou.

Aby firma vniesla trochu viac informácií do zberu dát, uvádza do prevádzky aj novú webovú stránku account.microsoft.com/privacy, na ktorej budú môcť používatelia nazrieť do dát, ktoré sú zviazané s ich používateľským účtom v cloude. Ide o portál venovaný súkromiu a dátam, aký ponúka svojim používateľom napríklad Google.