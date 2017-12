Prišli ukázať budúcnosť notebookov, ale prototypy im ukradli

V rušnej atmosfére veľtrhu zmizli z výstavky cenné prototypy ukážkových zariadení.

10. jan 2017 o 10:57 Milan Gigel

LAS VEGAS, BRATISLAVA. Prišli na prestížny veľtrh ukázať budúcnosť multimediálnych notebookov a projektorov, teraz sa však obávajú že sa ich práca stala terčom priemyselnej špionáže. Firma Razer informovala o tom, že z novinárskeho salónika jej ktosi ukradol dva cenné prototypy zariadení.

Firma na seba upriamila pozornosť viacerými novátorskými projektmi. Prvým je notebook, ktorý v kompaktnom tele ukrýva trojicu zobrazovacích panelov.

Tie možno prostredníctvom nového typu pántov vyklopiť z prepravnej polohy tak, aby umožnili panoramatické sledovanie obsahu so širokým pokrytím zorného poľa používateľa. Panely majú rozlíšenie 4K a celý systém je navrhnutý tak, aby zaujal hlavne hráčov.

Druhou novinkou je projektor Ariana, ktorý vďaka extrémne širokouhlej optike pokrýva obrazom podstatnú časť miestnosti. Snaží sa hráča vtiahnuť do atmosféry deja podobným spôsobom, ako to Philips s televízormi so zadným emotívnym nasvietením robí už roky.

Vedenie firmy je znepokojené a podľa BBC za touto mrzutosťou nevidí snahu drobných zlodejov, ktorí sa chceli obohatiť. Majú podozrenie, že ide o akt ktorý súvisí s priemyselnou špionážou. Preto ponúkajú odmenu vo výške 45 tisíc dolárov za informácie, ktoré by mohli pomôcť pri identifikácii, zatknutí a potrestaní vinníka.

Technologický veľtrh CES každoročne odhaľuje odvetvové trendy a naznačuje smer, akým sa bude obchod i vývoj rozvíjať v priebehu roka.