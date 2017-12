Chcete schudnúť? Vymeňte si črevné mikróby

Ak ste si na Nový rok dali predsavzatie, že zlepšíte svoje stravovanie a pokúsite sa zhodiť prebytočné kilá, držíme palce. Súčasne však upozorňujeme, že vaše črevné baktérie vás v tomto úsilí nemusia podporiť. Americkí vedci v novej štúdii zistili, že to záleží najmä na ich zložení.

„Keď niekomu radíme, aby zo zdravotných dôvodov zmenil zloženie stravy, mali by sme tiež rozumieť tomu, aké črevné baktérie pomáhajú jej blahodarné účinky regulovať,“ povedal Jeffrey Gordon, riaditeľ Centra genomiky a systémovej biológie Washingtonovej univerzity v St. Louis, starší autor štúdie.

Zverejnili ju online v odbornom časopise Cell Host & Microbe a vedci v nej hľadali spôsob umožňujúci pri zmene stravy vyťažiť z mikrobiálnych spoločenstiev rôznych ľudí čo najviac úžitku.

Ľudské mikróby myšiam

Výskumný tím si určil zaujímavý cieľ: zistiť, ako budú reagovať na zmenu stravovacích návykov mikróby v ľudskom tele.

Aby uľahčili prácu – sebe aj ľuďom – preniesli vedci ľudské črevné baktérie do myší. Použili na to obľúbenú výskumnú, dnes už aj klinickú metódu fekálnej transplantácie. Tento názov síce neznie príliš vábne, no umožňuje veľmi efektívne zmeniť zloženie črevnej mikrobioty; to je v podstate súhrnný názov pre všetky baktérie žijúce v ľudskom čreve a podieľajúce sa na trávení a využití potravy.

Špeciálne pripravené myši (odborne gnotobiotické, ktoré v čreve nemajú nijaké mikroorganizmy) dostali v laboratóriu porciu fekálií, izolovaných z vyše dvesto ľudských dobrovoľníkov.

Podmienkou účasti na štúdii bolo, že štyri mesiace pred pokusom neužívali antibiotiká, ktoré menia črevnú mikroflóru (preto sa počas antibiotickej liečby odporúča užívať probiotiká, ktoré by mali aspoň čiastočne nahradiť zlikvidované črevné baktérie).

Obe skupiny dobrovoľníkov sa predtým stravovali dvoma rozdielnymi spôsobmi. Prvá skupina myší dostala „darček“ od 198 Američanov, ktorí si obľúbili typickú klasickú národnú stravu, kde prvé husle hrajú tuky, cukry a bielkoviny. Túto skupinu označili ako AMER.

Druhá skupina myší, taktiež označená podľa typu potravy (CRON), dostala mikróby, zvyknuté na približne polovičnú porciu prísunu kalórií a tukov; v porovnaní s prvou skupinou boli tieto baktérie zvyknuté spracovať približne tretinovú porciu sacharidov a bielkovín (pričom o 60 percent menej bielkovín pochádzajúcich zo živočíšnych zdrojov), zato oveľa viac vlákniny z prírodných zdrojov. Vzorky pochádzali od 34 ľudí, ktorí sa racionálne stravovali počas dvoch až 21 rokov.

Racionálna strava nezabrala

Vedci sledovali, čo urobí zmena stravy, a izolované myši kŕmili najskôr tak, že skupina AMER dostávala racionálnu stravu a skupina CRON, naopak, výrazne kalorickú.