Výskum zombie apokalypsy ľudstvu veľkú nádej nedáva

Nájazdy nemŕtvych sa používajú ako metafora pre šírenie skutočných epidémií. Na internete si ich všimne oveľa viac ľudí.

8. jan 2017 o 11:58 Matúš Krčmárik

BRATISLAVA. Ako dlho by ľudstvo prežilo, ak by sa zombie apokalypsa presunula z hororových filmov do skutočnosti? Študenti z Univerzity v Leicestri vypočítali, že po sto dňoch by z ľudstva ostali už len zvyšky, posledných 273 ľudí.

Nejde o vtip, podobné správy už od serióznych vedcov prichádzali aj v minulosti. Zombie apokalypsa sa chápe ako metafora pre šírenie skutočnej epidémie, ktorá môže ohroziť ľudstvo.

Vedci v minulosti už vyzývali, aby sa ľudia pripravili na zrodenie zombieov. Internetom sa to šírilo oveľa rýchlejšie, ako bežné výzvy na prevenciu voči chorobám či prírodným katastrofám.

A preto sa študenti v Leicestri rozhodli vložiť do takzvaného modelu SIR, ktorý modeluje, ako by sa svetom šírili epidémie, údaje o prípadnej zombie apokalypse.

Ničivejší ako mor

Spomínaných 273 pozostalých po sto dňoch im vyšlo, keď predpovedali, že jeden zombie má 90-percentnú šancu nakaziť denne jedného človeka. V tomto prípade bola epidémia dvakrát taká nákazlivá, ako mor, ktorý v 14. storočí ničil Európu, píše web LiveScience.

Predpovedali tiež, že ak sa zombie dvadsať dní nedostane k svojej obeti, zomiera. Začalo sa od jedného „nemŕtveho“. Prvé tri týždne sa nič závažné nedialo, no potom sa spustila apokalypsa.

Ak by sa nebrali do úvahy geografické hranice, za sto dní by prežilo len 181 ľudí a po svete by chodilo sto miliónov zombie.

Ak sa obmedzí schopnosť zombieov cestovať (nemôžu opustiť svoj región, kým tam nie je aspoň sto tisíc nakazených), po sto dňoch by na Zemi ostalo práve spomínaných 273 zástupcov ľudskej rasy, píše sa v štúdii, ktorú publikovali v magazíne Journal of Physics Special Topics, v ktorom si študenti skúšajú publikovanie v odborných časopisoch, no aj tu prechádzajú všetky príspevky recenzným procesom.

V skutočnosti by to však také hrozivé nebolo, upokojujú študenti. Do modelu nezakomponovali fakt, že postupne by pre zombie bolo čoraz ťažšie nájsť si ľudskú obeť, keď ľudí by bolo jednoducho menej. „Nepredpokladali sme tiež možnosť, že by ľudia mohli zombie aj zabíjať,“ píšu študenti.

Obnova ľudstva

A preto neskôr v štúdii pokračovali a pre ľudstvo to dopadlo oveľa lepšie. Predĺžili síce životnosť zombie bez jedla na rok, no zároveň dali ľuďom desaťpercentnú šancu zabiť „nemŕtveho“.

Zobrali tiež do úvahy reprodukčnú schopnosť ľudí, keď predpokladali, že žena v reprodukčnom veku bude mať jedno dieťa za tri roky.

Ľudstvu to prinieslo istú nádej. Ľudská populácia síce znovu rýchlo klesla na niekoľko stoviek jedincov, no po tisíc dňoch zombie vyhynuli a po desaťtisíc dňoch od začiatku apokalypsy sa ľudstvo pozviechalo a populácia začala znovu rásť.