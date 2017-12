Dokáže iPad Pro nahradiť bežný pracovný notebook? (tipy a triky)

Cestovali sme s rýchlym a veľkým tabletom iPad Pro.

5. jan 2017 o 16:37 Matúš Paculík

Kufor plný oblečenia, cestovný pas, bezdrôtové slúchadlá, smartfón, nabíjačka a tablet. Notebook sme po dlhých rokoch nechali po prvý krát doma. Na celý týždeň ho nahradil veľký iPad Pro.

Veľký ako notebook

iPad Pro s 12,9-palcovou uhlopriečkou je oproti bežným tabletom veľmi veľký, keďže svojimi rozmermi zapadá skôr do kategórie kompaktných notebookov. Na rozdiel od nich nemá klávesnicu, teda ak si ju nedokúpite.

Hardvér je na papieri len priemerný, ak ho porovnávame s klasickými Android a Windows tabletmi. Má dvojjadrový procesor, 4 gigabajty pamäte a grafický čip PowerVR siedmej série.

V porovnaní s bežnými tabletmi a hybridnými zariadeniami je ale iPad Pro jednoznačne najrýchlejší či už pri bežnej práci, alebo pri dostupných aplikáciách a hrách. Pocit z používania je v tomto smere bezkonkurenčný.

Najväčším obmedzením je použitý operačný systém iOS, kvôli ktorému nebude mať úplne najlepšie využitie pre vývojárov a používateľov závislých na špecifických Windows a Mac aplikáciách.

Zvyšné pracovné scenáre sa dajú zvládnuť vďaka množstvu aplikácií, dokonca tu nájdete skoro plnohodnotné verzie kancelárskych balíkov a rôzne grafické aplikácie.

Nepriateľom sú aplikácie

Bohužiaľ, 12,9-palcový iPad Pro má zo všetkých iPadov najvyššie rozlíšenie 2 732 x 2 048 bodov. Z pohľadu používateľa táto výnimka prináša niekoľko problémov, nakoľko aplikácie musia byť optimalizované.

V opačnom prípade je grafické rozhranie spolu s textom a aj všetkými ovládacími prvkami neprimerane veľké. Niečo podobné si pamätáme z dôb uvedenia prvého iPadu, kedy množstvo aplikácií malo verziu len pre iPhone a na tablete sa jednoducho dvojnásobne zväčšili.

V prípade iPadu Pro našťastie nie je zväčšenie tak extrémne, ale pri niektorých aplikáciách stále bije do očí. Z tých najznámejších musíme spomenúť Facebook, ktorý ani po vyše roku firma stále neprispôsobila.

Našťastie Slack funguje na výbornú a v Exceli bez problémov otvoríte aj komplexné tabuľky. Jednoznačná odpoveď ohľadom dostupností aplikácií neexistuje, keďže pri špecifických požiadavkách sa nevyhnete prehľadávania obchodu s aplikáciami.

Týždeň na cestách

Veľký iPad Pro sme vložili do obalu s klávesnicou Logitech Create, dokúpili predražené pero priamo od Apple a nainštalovali všetky potrebné aplikácie pre náš bežný pracovný deň.

Kancelársky balík od Apple a Microsoftu, Slack pre komunikáciu ohľadom projektov, Pixelmator pre pokročilejšiu prácu s obrázkami a niekoľko aplikácií pre robenie poznámok. Samozrejmosťou sú multimediálne aplikácie a hry, ktoré spríjemnia 19 hodinové cestovanie.

Obal s klávesnicou je skvelý doplnok pre prácu, no jeho neprekonateľným problémom sú rozmery. iPad Pro totiž razom zmenia na klasický MacBook Pro, čím sa stráca jeho dobrý faktor mobility.

Pri čakaní na odlet alebo aj počas letu v ekonomickej triede je s tabletom našťastie väčšia zábava. Bez odvrávania vydrží svojich desať hodín práce, nepotrebuje toľko miesta ako notebook a na pozeranie filmov je priam stvorený.

Limity prišli až pri aktívnej práci s viacerými dokumentami, prípadne pri potrebe častého prepínania medzi aplikáciami. V tomto smere majú klasické operačné systémy a notebooky nesporné výhody, aktívnu prácu so súbormi zvládnu rýchlejšie a hlavne pohodlnejšie.

Notebook je stále nenahraditeľný

Ani drahé doplnky z veľkého iPadu neurobia univerzálny pracovný nástroj, hoci v niektorých konkrétnych prípadoch sa dostanú veľmi blízko. Za samotný iPad zaplatíte minimálne 849 eur, ak vám teda bude stačiť malá, 32-gigabajtová pamäť.

Plnohodnotne použiteľná je až 128-gigabajtová verzia, za ktorú ale aj s perom a kvalitným obalom s klávesnicou zaplatíte približne 1250 eur. A to je cena, za ktorú si môžete kúpiť veľmi slušný a hlavne tenký ultrabook s dotykovou obrazovkou.

Upravovať väčšie množstvo obrázkov na dennej báze bolo utrpením, rovnako ako fotenie niečím iným, ako iPhonom. Pre prenos súborov z fotoaparátu by sme si museli dokúpiť redukciu, keďže Wi-Fi nášho fotoaparátu funguje korektne len v laboratórnych podmienkach výrobcu.

A hoci sme sa po týždni s radosťou vrátili ku klasickému notebooku, iPad Pro zvládol všetko, čo sme od neho očakávali. Či už to bola klasická správa obsahu, editácia videa, písanie textov, poznámok, alebo tímová komunikácia, tablet v tomto smere nahradil notebook.

Veľký iPad Pro je pre nás dobré zariadenie, pri ktorom ale veľmi záleží, aký typ práce vykonávate a aké služby, či aplikácie k tomu potrebujete. Navyše bez aktívneho predplatného pre iCloud úložisko ho v mnohých aplikáciách pravdepodobne naplno nevyužijete.

Zaujímavé príslušenstvo:

Razer Mechanical Keyboard Case

Spoločnosť Razer si vybudovala svoje meno na kvalitnom hernom príslušenstve a preto nás prekvapil jej produkt určený pre veľký iPad Pro. Firma s podobnými vecami nemá skúsenosti, čo sa bohužiaľ prejavilo na koncepte celého systému klávesnice s ochranným obalom. Pritom cena je veľmi vysoká, keďže za 189 eur si domov môžete doniesť aj slušný tablet s Androidom.

Celý systém pozostáva z dvoch častí. Do jednej vložíte svoj tablet a ona ho ochráni pred poškodením a zároveň funguje aj ako šikovný stojan. Táto časť je vyrobená z kovu potiahnutého mäkkým materiálom. Na dotyk pôsobí veľmi príjemne. Stojan je dostatočne pevný a vďaka nemu nehrozí prevrhnutie tabletu. Druhá časť je hrubšia, keďže okrem klávesnice do nej výrobca dal aj batériu. Spojenie je magnetické, komunikácia s tabletom prebieha pomocou bezdrôtovej technológie Bluetooth.

Kým konštrukcia je skôr priemerná, klávesnica sa firme podarila. Vyzerá síce ako klasická notebooková, v skutočnosti je plne mechanická. Razer vytvoril nový systém, ktorý ocení každý grafoman. Písanie na klávesnici je skutočným zážitkom, ktorý bežné notebookové klávesnice nikdy neposkytnú. Príjemný zvuk pri stlačení kláves, ich akurátny zdvih a presná pocitová odozva. Presne takúto klávesnicu by sme chceli mať aj v každom notebooku.

+ špičková mechanická klávesnica

- konštrukcia, cena

Cena: 189 eur

Logitech Create

Netradičná konštrukcia, pekný dizajn a plnohodnotná klávesnica. Logitech dokáže bez problémov premeniť veľký iPad Pro na notebook, pričom vás nebude obťažovať žiadnym dodatočným nabíjaním a ani párovaním. Jeho klávesnica s označením Create je ale viacúčelová. Okrem písania funguje aj ako ochranný obal a stojan, takže si ju doma určite nezabudnete.

Tablet môžete používať v dvoch polohách – jedna je klasická, keď sa celý komplet tvári ako notebook a druhá je určená hlavne pre ovládanie dotykom. V tom prvom prípade komunikuje cez nový Smart konektor, ktorý zároveň klávesnici dodáva aj potrebnú energiu. Inštalovať nemusíte vôbec nič, pri prvom pripojení sa aktualizuje firmvér a po pár sekundách môžete na nej písať. Spotreba klávesnice je malá aj vďaka rýchlemu vypínaniu podsvietenia.

Klávesy sú podsvietené a dostatočne veľké aj pre písanie veľkého objemu textov. Písanie na klávesnici je porovnateľné s akýmkoľvek bežným notebookom. Jediným rozdielom je horný rad kláves, ktoré sú určené pre špecifické funkcie systému. Jediným problémom sú rozmery a hmotnosť. iPad Pro je s klávesnicou porovnateľný s akýmkoľvek ultrabookom a pôsobí mohutnejšie aj ako 13-palcový MacBook Air.

+ kvalitná klávesnica, dizajn, nemusíte ju nabíjať

- rozmery a hmotnosť

Cena: 139 eur

Apple Pencil

Špeciálne dotykové pero priamo od Apple, za ktoré zaplatíte stovku, dáva zmysel len v niektorých prípadoch. Využijú ho hlavne kreatívni používatelia alebo tí, ktorí si často zaznamenávajú poznámky. Pri obyčajnom prezeraní webových stránok a písaní jednoduchých textov pero potrebovať nebudete, tu by bolo skutočne zbytočnou investíciou.

Použitá technológia dokáže rozpoznať silu tlaku, rýchlosť pohybu a naklonenie pera, to všetko 240-krát za sekundu. Senzory sú teda nielen na displeji, ale aj v samotnom pere. Používať ho môžete v každej aplikácii, záleží jedine od vývojára, či pre ceruzku pripraví aj doplnkové funkcie. Spoločným prvkom sú ale okamžité reakcie, takže používanie je veľmi podobné klasickému peru.

Systém nabíjania si vyslúžil množstvo vtipných poznámok, keďže koniec pera môžete zasunúť priamo do tabletu. Na obrázku to možno vyzerá veľmi hlúpo, ale ako núdzové riešenie funguje vynikajúco. Stačí totiž len 15 sekúnd na to, aby ste pero mohli používať ďalšiu polhodinu. Pre normálne nabíjanie je pribalená malá redukcia, fungujúca s akoukoľvek nabíjačkou pre iPhone alebo iPad. Bohužiaľ je tak malá, že ju stratíte pri najmenšej nepozornosti.

+ presnosť, kreatívne možnosti

- systém nabíjania, cena

Cena: 109 eur

Logitech Keys-To-Go

Je lacná, malá a prežije nejeden pád, či obliatie tekutinou. Prenosná klávesnica pre iPady je najlepším riešením pre tých, ktorí na tablete len občas potrebujú písať väčšie objemy textu. Vďaka kompaktným rozmerom ju môžete mať kedykoľvek pri sebe a keďže váži len 180 gramov a vďaka robustnej konštrukcii nepotrebuje žiadne špeciálne zaobchádzanie.

Navyše si k nej na cesty nemusíte ani pribaliť napájací kábel, keďže na jedno nabitie zvládne až tri mesiace bežného nenáročného používania. Ak sa vám počas používania zašpiní, alebo ju nešikovne oblejete akýmkoľvek nápojom, nemusíte stresovať. Jednoducho ju utriete mokrou utierkou. A keď vám spadne na zem, tiež sa nič nedeje. Odolná konštrukcia zvládne aj menej šetrné zaobchádzanie.

Pri písaní nečakajte špičkovú ergonómiu, klávesy majú ďaleko od dokonalosti, akú ponúka Razer. Daň za odolnosť a kompaktné rozmery sa odrazila na pohodlí pri písaní, preto klávesnicu odporúčame skutočne len ako doplnkové riešenie. Logitech vyrába klávesnicu vo viacerých farebných verziách a s upravenými klávesmi pre systémy Android a iOS. Na vrchnom riadku ovládnete prehrávanie multimédií, spustíte fotoaparát, internetový prehliadač, prípadne zavriete aktuálnu aplikáciu.

+ cena, kompaktné rozmery a nízka hmotnosť

- priemerná ergonómia

Cena: 63 eur

Produkty na test poskytli spoločnosti Logitech a Razer