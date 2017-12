Do oceánu sa zrútil kus havajského ostrova

Pri zosuve pôdy lávovej delty Kamokuna sa zosunula aj turistická vyhliadková plošina.

4. jan 2017 o 12:16 Dominik Holič

video //www.youtube.com/embed/K6I9YZIJ4Ps

Objektív je špeciálna rubrika, v ktorej predstavujeme zaujímavé snímky či videá zo sveta vedy a technológií.

Miesta, kde sa láva vlieva do oceánu, rýchlo sa ochladí a vytvorí novú časť pevniny sa nazývajú lávové delty. Láva z havajskej sopky Kilauea ešte do konca roka 2016 vytvárala 10,5 hektárovú lávovú deltu Kamokuna.

Počas silvestrovskej noci sa ale väčšina, približne 9 hektárov, zrútila do vôd Tichého oceánu. Kolaps pevniny, ktorý začal o 14:00 lokálneho času a pokračoval do noci, rozvíril až 12-metrové vlny, do ovzdušia vyhadzoval sopečné skaly a nakoniec sa do oceánu zosunula aj turistická vyhliadková plošina.

Aj napriek zákazu miestnych úradov do oblasti prekĺzo päť turistov, no nikomu sa nič nestalo. Správa národného parku, kde sa Kamokuna nachádza, by už v stredu chcela otvoriť novú plošinu pre návštevníkov, odkiaľ by mohli sledovať vlievanie lávy do oceánu.

Lávové delty sú však podľa webu Gizmodo nebezpečné. Okrem hrozby zosuvu tiež pri strete lávy a slanej vody uniká do ovzdušia kyselina chlorovodíková a častice, ktoré môžu dráždiť pľúca, kožu a oči.