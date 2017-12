Preložili reč netopierov. Zistili, že sa stále hádajú

Kalone egyptské sa rozprávajú o jedle, spaní, ale aj o párení.

3. jan 2017 o 13:09 Renáta Zelná

Kalone egyptské sa zo svojho nočného lovu vracajú nadránom, poukladajú sa vedľa seba dolu hlavou, ale predtým, než zaspia, sa ešte porozprávajú. Ak by ste v tomto čase vošli do ich jaskyne, počuli by ste, ako sa disharmonicky prehlušujú.

Vedcom sa teraz podarilo prvýkrát preložiť ich reč. Štúdia v odbornom časopise Scientific Reports ukázala, že komunikujú podobne ako delfíny a niektoré opice.

„Veľkým cieľom je pochopiť, ako vznikol ľudský jazyk. Aby sa nám to podarilo, musíme najprv študovať komunikáciu zvierat,“ hovorí pre web denníka Guardian jeden z autorov štúdie Yossi Yovel. „V súčasnosti nás najviac zaujíma to, koľko informácií zvieracia reč obsahuje.“

Kaloň egyptský je jediný druh netopiera z čeľade kaloňovité, ktorý si vytvoril určitý druh echolokácie. V priestore sa orientuje pomocou ozveny ich rýchleho chvenia jazyka od okolitých predmetov. Na rozdiel od iných druhov netopierov sú tieto zvuky počuteľné aj pre človeka.

Zvuk používajú spolu so škriekaním a vrčaním aj na komunikáciu medzi sebou. Aby zistili, o čom sa rozprávajú, sledovali vedci 22 kaloňov egyptských v zajatí počas 75 dní. Špeciálny program na rozpoznávanie reči im pomohol zanalyzovať približne pätnásťtisíc zvukov.

Ukázalo sa, že kalone sa bavia len o štyroch veciach. Takmer vždy sa však hádajú. Niektoré sa medzi sebou handrkovali o jedlo, iné sa snažili vydobyť si miesto na spanie, protestovali nad pokusmi o párenie sa a hádali sa, ak iný kaloň visel príliš blízko.

Kalone takto komunikovali v pároch, svoje výkriky teda mierili na konkrétneho člena svojej malej kolónie. Vedci si tiež všimli, že kalone používali odlišnú reč pre rôzne kalone, najmä ak boli opačného pohlavia. Takéto správanie zatiaľ pozorovali v prírode len u delfínov a niektorých opíc, ktoré tiež komunikujú priamo s jednotlivými zvieratmi a nevydávajú len všeobecné zvuky.

doi: 10.1038/srep39419