Amazon chce používať vzducholode ako lietajúce sklady

Drony prinesú do pár minút objednávku z obrovskej vzducholode nad mestom.

30. dec 2016 o 13:09 Washington Post, Brian Fung

Amazon chce používať obrovské vzducholode ako lietajúce sklady, ktoré by internetovému obchodu umožnili doručovať viac tovaru pomocou dronov.

Predstavte si, že ste na futbalovom zápase a chcete si kúpiť jedlo alebo dres bez toho, aby ste sa postavili z miesta. Nový systém Amazonu by vám umožnil objednať si a tovar a dostať ho do pár minút. Amazon by zo svojich takzvaných „lietajúcich centier naplnenia“ vznášajúcich sa nad štadiónom vyslal dron s vašim nákupom. Dron by plachtil väčšinu cesty a potom si zapol vrtule a prišiel priamo ku vám.

Súčasný cieľ Amazonu je doručiť dronmi tovar do tridsiatich minút, no vzducholode by tento čas mohli ešte znížiť. Na rozdiel od pozemských skladov, ktoré sa nemôžu hýbať, "lietajúce centrá naplnenia" môžu podľa patentu reagovať na zvýšenie dopytu ešte skôr, ako sa stanú.

Veľké zhromaždenia ľudí na špecifické udalosti, ako sú koncerty a športové zápasy, sú iba jedným z príkladov využitia. Amazon ale tiež verí, že vzducholoď môže znížiť celkovú cenu dronovej donášky.

Pri vzducholodiach čerpá firma z dlhoročnej technologickej tradície, ktorá siaha až do 19. storočia, kedy sa začali vyrábať prvé samohybné vzducholode.

Vysielať drony z pozemských zariadení vyžaduje množstvo energie, pretože drony musia mať neustále zapnuté vrtule, aby zostali vo vzduchu. Navyše ak sa musí dron vrátiť do skladu bez nákladu, ide o zbytočné náklady. Amazon si preto myslí, že je účinnejšie vyslať drony z vzducholodí, kedy môžu doplachtiť na zem vďaka gravitácií.

Vzducholode by sa samozrejme museli pravidelne zásobovať. Amazon si dokonca predstavuje menšie vzducholode, ktoré by prepravovali drony, tovar a iné potrebné veci, ktoré by umožnili lietajúcim skladom fungovať.

Menšie vzducholode zásobujú veľký lietajúci sklad. (zdroj: AMAZON/USPTO)

Zatiaľ nevieme, kedy by sa takýto systém mohol objaviť a z niektorých patentov nikdy nevznikne finálny produkt. Spoločnosti ako Facebook a Google ale tiež uvažovali nad vzducholoďami a dronmi na zabezpečovanie internetového pripojenia, takže bola iba otázka času, kedy Amazon začne uvažovať nad podobnou technológiou pre svoj biznis.