Adrenalín a rýchle autá: Odporúčame štyri hry pre virtuálnu realitu

Virtuálna realita od Sony je zábavná, cenovo dostupná a len tak rýchlo neomrzí.

29. dec 2016 o 11:24 Matúš Paculík

Majitelia hernej konzoly série Sony PlayStation 4 majú k dispozícii zatiaľ najlepšie a na používanie najpríjemnejšie riešenie virtuálnej reatlity v podobe PlayStation VR.

Vyskúšali sme niekoľko hier, ktoré sa k nemu oplatí kúpiť.

PlayStation VR Worlds

Základná hra, či skôr balík krátkych hier, ktoré by nemali chýbať vo výbave každého majiteľa PlayStation VR. Hru odporúčame ako prvú ochutnávku, nakoľko ukáže väčšinu možností celej platformy.

Zahrať si môžete niekoľko krátkych a hlavne úplne odlišných hier v skvelom audio-vizuálnom prevedení. Celý balík navyše dobre poslúži aj pre zoznámenie rodinných príslušníkov s vašim novým vianočným darčekom.

Niektoré z mini hier nevyžadujú skoro žiadnu interakciu, napríklad v Ocean Descent budete len krútiť hlavou a vychutnávať si hľadanie strateného vraku ponorky na dne oceánu.

Úchvatný vizuálny zážitok, dokonalý priestorový zvuk a na konci aj štipka adrenalínu. Scavenger’s Odyssey vás prenesie do vesmíru, The London Heist do drsného Londýna a VR Luge preverí, ako zvládate virtuálnu realitu. Extrémne rýchla jazda dolu kopcom totiž okamžite odrovná osoby so slabším žalúdkom.

+ množstvo rôznorodých hier, skvelá ukážka možností platformy

- po dohraní sa ku hre asi nevrátite

Until Dawn: Rush of Blood

Milujete hororové hry? V tom prípade je Rush od Blood povinnou jazdou, ktorú si ale s chuťou zahráte aj na druhý, či tretí krát.

Ani tu nečakajte zaujímavý príbeh, hra svojim umiestnením nadväzuje na svet úspešnej hry Until Dawn, no ak ste ju nehrali, o nič neprídete. Rush od Blood vás posadí do vozíka horskej dráhy, na ktorom sa vydáte na nebezpečnú cestu v strašidelnom svete inšpirovanom zábavným parkom.

Vašou jedinou náplňou je s dvojicou zbraní zneškodňovať protivníkov a hoci vám hra ponúkne ovládanie gamepadom, určite si dokúpte ovládače Move.

Až s nimi začne skutočná zábava, pri ktorej sme sa neraz poriadne naľakali. Vývojári sa našťastie vyvarovali zbytočných rýchlych vsuviek a tak sme sa po dvoch hodinách hrania cítili stále v pohode.

+ skvelá atmosféra, grafika a zvuky

- krátka hracia doba

Driveclub VR

Rýchle autá nie sú pre každého, hoci prvý kontakt môže klamať hlavne kvôli perfektnému spracovaniu vnútra auta. Driveclub nie je žiadnou novinkou, jeho pôvodnú verziu sa môžeme hrať už vyše dva roky, pričom jeho verzia určená pre virtuálnu realitu je výrazne zábavnejšia.

Jedinou podmienkou je, aby ste nemali problémy z rýchlej jazdy a prípadných havárií, nakoľko jeden z našich testovaných subjektov skončil práve po ťažkej kolízii s druhým vozidlom.

Driveclub VR je síce skvelá hra pre virtuálnu realitu, no zároveň ukazuje hardvérové obmedzenia pôvodnej verzie konzoly PlayStation 4.

V porovnaní s klasickou verziou hry je VR úprava ochudobnená o grafické detaily, hlavne okolie tratí vyzerá dosť chudobnejšie a jednoduchšie. Preto ak nad konzolou ešte len uvažujete, je pre virtuálnu realitu rozumnejšou voľbou výkonnejší PlayStation 4 Pro.

+ úžasný pocit z rýchlej jazdy, zábava

- viditeľne horšia grafika oproti klasickej verzii hry

Job Simulator

Nikdy ste nechceli zlému kolegovi vysypať na stôl kôš plný odpadkov, alebo po ňom hádzať šišky? Že nie?

Nevadí, simulátor kancelárskej práce je zábavný aj napriek tomu, že máte v práci len samých dobrých kolegov. Môžete okolo seba všetko ničiť, hádzať loptičky, kopírovať svoju tvár, rozlievať kávu, či použiť spinky ako nebezpečnú zbraň.

Hra vás prenesie až do štyroch rôznych svetov, kde budete plniť na prvý pohľad jednoduché úlohy. Okrem kancelárskej krysy budete vyvárať, predávať a dokonca aj opravovať.

Základná dĺžka hry nepresiahne hodinu, no zábava môže byť pokojne niekoľko násobne dlhšia. Pretože akonáhle objavíte čaro pokusov v kombinovaní jednotlivých predmetov, budete sa ku hre stále vracať.

+ vtipná a škodoradostná zábava, milá grafika

- bez hlbšej pointy