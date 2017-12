Prečo vám neodpovedajú. Veda radí, ako si spraviť dobrý profil na zoznamke

Blíži sa najdôležitejší deň v online randení. Šance si môžete zvýšiť aj vďaka sociologickým výskumom a matematike.

27. dec 2016 o 16:43 Renáta Zelná

BRATISLAVA. Čím bližšie je koniec roka, tým viac ľudia premýšľajú nad zlepšením svojho života. Niekto prestane fajčiť, iný si nájde nový koníček a ďalší sa jednoducho zbaví svojho partnera.

Dva týždne pred Vianocami je totiž jedno z období, keď sa ľudia v roku rozchádzajú najčastejšie. Druhý vrchol pripadá na prelom februára a marca. Ukázali to údaje z Facebooku o rozchodoch v knihe The Visual Miscellaneum.

Či už rozchod slúži na uľavenie vlastnému svedomiu, alebo ako ochrana pred kúpou drahého darčeka pre osobu, s ktorou to nevyzerá na vážny vzťah, smútok z rozchodu u ľudí netrvá dlho.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Ako prestať fajčiť, lepšie jesť a začať cvičiť?

Ako na Nový rok, tak po celý rok

Prejdú zhruba tri týždne a ako sa kalendár pretočí do ďalšieho roka, nastane opačná situácia. Nové predsavzatie znie: nájsť si čo najrýchlejšie partnera.

Najrušnejší deň na rande tak tento rok pripadne práve na nedeľu na Nový rok. Nejde však o obyčajné randenie, ale o novodobú formu zoznamovania sa cez internet. Vrchol ukázali dáta zoznamovacej aplikácie Hinge.

Zoznamovanie cez internet zapadá do súčasného životného štýlu ľudí. Celé dni trávia v práci, od ktorej si síce idú oddýchnuť do baru, no načo podstupovať stresujúce oslovovanie cudzích ľudí naživo, ak majú vo vrecku pomocníka - smartfón s aplikáciou, cez ktorú môžu spoznať veľké množstvo ľudí vo veľmi krátkom čase. A ešte si môžu aj starostlivo vyberať.

Nie je dávno, čo sa randenie nedalo skúmať pomocou merateľných dát. Pre sociológov sú preto zoznamovacie aplikácie šikovným nástrojom s množstvom zaujímavých dát. Každý používateľ totiž aplikácii dovolí používať nielen jeho fotky či informácie zo sociálnych sietí. Dovolí tiež zbierať údaje o jeho správaní pri hľadaní nového partnera.

Čo však rozhoduje, či vám niekto dá svoj palec hore, posunie vás doprava alebo vám napíše správu, rozhodli sa zistiť vedci v novej štúdii v žurnáli PNAS.