Máte nový smartfón? Šesť aplikácií, ktoré sa vám vyplatí stiahnuť

Šifrovaná komunikácia, Hviezdne vojny a tréning mozgu sú skvelými doplnkami k základnej výbave.

27. dec 2016 o 15:17 Dominik Holič

Súboj v hre Star Wars: Galaxy of Heroes. (Záber zo staršej verzie verzie.)(Zdroj: REPROFOTO AUTOR)

Ak si aj odmyslíme predinštalované aplikácie, základná výbava väčšiny smartfónov je prevažne rovnaká. Facebook, Messenger či WhatsApp patria k hlavným komunikačným kanálom a k prvými aplikáciám, ktoré si ľudia do nového smartfónu stiahnu.

Nemôže tiež chýbať nejaký emailový klient, YouTube alebo aplikácia obľúbeného spravodajského webu. Čoraz viac ľudí používa mobil ako hlavný zdroj hudby a základnú výbavu dopĺňajú službou Spotify a Shazam.

Vybrali sme však šesť ďalších aplikácií, ktoré sú zadarmo a vyplatia sa stiahnuť.

1. Foto/Video - Boomerang

Ak máte radi gifká, Boomerang si obľúbite. Aplikácia od Instagramu odfotí desať záberov za sebou a spojí ich do krátkeho videa, ktoré potom prehráva v slučke.

Počet snímok a rýchlosť prehrávania viete upraviť v tajnom menu - namiesto tlačidla spúšte sa rýchlo päťkrát za sebou dotknite displeja štyrmi prstami naraz.

Sťahujte Boomerang: iOS, Android.

2. Správy - Quartz

Správy z celého sveta vrátane politiky, ekonomiky a popkultúry - všetko vo forme chatových správ. Aplikácia magazínu Quartz najskôr navrhne titulok, ak vás správa zaujme, môžete kliknúť na emotikony a dozviete sa viac. Ak sa vám správu čítať nechce, prejdete na ďalšiu.

Môžete si tiež nastaviť, aké notifikácie vám bude aplikácia posielať: vybrať si môžete iba notifikácie o najzásadnejších svetových udalostiach alebo ich rozšíriť o rôzne zaujímavosti.

Nám sa najviac páči každodenná báseň haiku o dianí na trhoch a zakončenie každého prehľadu správ gifkom.

Sťahujte Quartz: iOS.

3. Šport - Forza Football

Forza Football je aplikácia pre ľudí, ktorí sú posadnutí výsledkami futbalových zápasov. Fanúšikovia si môžu zvoliť obľúbené tímy, obľúbené ligy a obľúbené súťaže a podľa toho si nastavia aplikácie.

Notifikácie o góloch sú rýchle a prehľadné, rovnako ako zostavy tímov a rôzne štatistické tabuľky. Pred zápasom môžete hlasovať o výsledku a používatelia s iOS si môžu stiahnuť aj rozšírenie Forza 90, kde môžu počas zápasu hráčom dávať rôzne body a hodnotenia a po zápase hlasovať o hráča zápasu.

video //www.youtube.com/embed/wTbiQPYwHtg

Sťahujte Forza Football: iOS, Android

Sťahujte Forza 90: iOS

4. Komunikácia - Wickr Me

Aplikácia Wickr Me má prezývku Snapchat pre dospelých. Umožňuje posielať tajné, šifrované správy, kde si môžete nastaviť, ako dlho správu adresát uvidí. Navyše, mal by ju vďaka end-to-end šifrovaniu (šifrovanie počas celého prenosu) vidieť iba adresát.

Aj keď vývojári tvrdia, že na rozdiel od iných služieb si Wickr neukladá obnoviteľné dáta o vymazaných súboroch ani informácie o používateľoch, zatiaľ verejnosti nezverejnili zdrojový kód, takže si to verejnosť nemá ako overiť.

Sťahujte Wickr Me: iOS, Android.

5. Mozog - Elevate

Písanie, počúvanie, rozprávanie, čítanie a matematika - Elevate ponúka desiatky minihier, ktoré pomáhajú zlepšovať sa v týchto oblastiach. V rámci každodenného tréningu si zahráte tri, štyri, alebo päť (počet závisí na vás) náhodných hier.

Za tri mesiace pravidelného používania sa podľa našich skúseností dá napríklad zlepšiť v počítaní percent z hlavy, hľadaní chýb v textoch alebo sa lepšie naučiť zapamätať si informácie z nahrávky.

Pro verzia, ktorá odomyká viacero hier, je spoplatnená, na týždeň si ju ale môžete vyskúšať s promokódom: DOMI341014.

Sťahujte Elevate: iOS, Android.

6. Hra - Star Wars: Galaxy of Heroes

Darth Vader, Kylo Ren a Mace Windu bojujú bok po boku proti Yodovi, Rey a Darth Maulovi. Vo svete Hviezdnych vojen ide o nemožnú kombináciu, no hra Star Wars: Galaxy of Heroes umožňuje spájať aj tie najdivokejšie predstavy.

Zbierate postavičky z oboch strán sily, vylepšujete ich a so svojím tímom potom bojujete o nové postavy a odmeny.

Prepracovaná hra s množstvom prvkov a herných situácií vyšla už minulý rok, no posledný update ju rozšíril o postavy z najnovšieho filmu Rogue One. Niektorým postavám, navyše, sprístupnil možnosť pilotovať kozmické lode a zapojiť sa do vesmírnych bojov.

Upozornenie: hra Galaxy of Heroes je vysoko návyková.

Sťahujte Star Wars: Galaxy of Heroes: iOS, Android.