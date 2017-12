Matematická hádanka: Dokážete zistiť, koľko ľudí spoznal manžel na párty? (riešenie)

Na matematickej zábave sa prelamovali ľady.

27. dec 2016 o 11:27 Dominik Holič

Zadanie: Matematická hádanka: Dokážete zistiť, koľko ľudí spoznal manžel na párty?

Označme hosťa, ktorý podal ruky 8 ľuďom ako hosťa A. Hosť A nepodal ruku svojmu partnerovi, takže ju musel podať všetkým ostatným, vrátane manžela matematičky.

Označme hosťa, ktorý nepodal ruku nikomu ako hosťa B. Keďže si okrem jeho partnera, musel každý podať ruku s hosťom A, hostia A a B musia byť jeden pár.

Hosť C si podal ruku so siedmimi ľuďmi. Nepodal si ruku s hosťom B, ani so svojím partnerom, ale podal ju všetkým ostatným. Partner hosťa C si podal ruku iba s jedným človekom, pretože vieme, že všetci ostatní hostia potriasli rukou hosťa A aj hosťa C.

Začína sa objavovať vzorec, kde sa počet podaní rúk každého páru rovná 8. Hosť A a B sú jeden pár, hosť A podal ruku 8 ľuďom a hosť B nikomu. Hosť C podal ruku 7 ľuďom a jeho partner 1 človeku. Tretí pár bude mať 6 + 2 podaní rúk, štvrtý 5 + 3 a posledný pár 4 + 4 podaní rúk.

Keďže matematička počula všetky odpovede od nula po osem od každého z hostí , práve ona a jej manžel budú pár, v ktorom si obaja podali ruky so 4 ľuďmi (každé číslo raz zaznelo, iba 4 môže zaznieť druhýkrát). Manžel matematičky si teda podal na párty ruku so 4 ľuďmi.