Veľké mozgy jednoducho potrebujú získať viac energie

Aj pre ryby platí, že energetické nároky zväčšeného mozgu si vyžadujú zásah do organizmu.

26. dec 2016 o 11:40 Michal Ač

Sme pyšní na svoje veľké mozgy. Okrem výhod nám však prinášajú aj komplikácie, lebo spotrebujú viac energie ako malé mozgy.

O problémoch s extréme veľkým mozgom vypovedá aj americká štúdia, v ktorej vedci skúmali africkú elektrickú rybu. Aby tento zvláštny živočích ušetril energiu, musel si vyvinúť nezvyčajnú stratégiu lovu a neobyčajné nástroje.

„Môžeme hovoriť o množstve, doslova o tonách výhod veľkého mozgu,“ tvrdí prvá autorka štúdie Kimberley V. Sukhumová z Washingtonovej univerzity v americkom St. Louis, ktorú uverejnil časopis Proceedings of the Royal Society B. „Odvrátenou stranou predností veľkého mozgu je jeho obrovská energetická náročnosť. Jednoducho je to neuveriteľne drahý orgán a na jeho zväčšovanie musí organizmus vynaložiť veľké úsilie.“

Dve cesty

Nie náhodou nazývame náš mozog najzložitejšou štruktúrou vo vesmíre. Vývoj tejto priam zázračnej štruktúry sa mohol uberať dvoma cestami. Buď jednoduchým zvýšením príjmu energie, alebo obmedzením energetických nárokov iných častí organizmu. Ktorá bola rozhodujúca?

Pátrali po tom už predchádzajúce štúdie vykonané na najrôznejších živočíchoch: od primátov cez vtáky a ryby až k žabám a ropuchám. Doterajšie výskumy však podporili obe hypotézy, čím neprispeli k vyriešení tejto evolučnej záhady.

V laboratóriu, ktoré vedie spoluautor novej štúdie Bruce Carlson z Washingtonovej univerzity, študujú zvláštne ryby z čeľade Mormiridae. Pochádzajú z Afriky a žijú takmer výhradne v tamojších veľkých riekach.