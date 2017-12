Vypili ste si? Mobil vás za volant nepustí

I bez dýchania do rúrky sa dá zistiť, či ste požili alkohol. Chôdza a pohybové gestá sa zmenia.

23. dec 2016 o 11:24 Milan Gigel

TEL AVIV, BRATISLAVA. Ak sa z baru vyberiete ku svojmu vozidlu, mobil vás upozorní na to, že by ste nemali sadať za volant. Odhalí alkohol bez toho, aby ste museli dýchať do senzora.

S novou softvérovou technológiou sa pochválili svetu izraelskí vývojári z University of the Negev. Analyzovali dáta zo senzorov v mobiloch, múdrych hodinkách, okuliaroch a fitness náramkoch, z ktorých sa naučili čítať reč tela.

Akcelerometer, gyroskop, gravitačný senzor, kompas a lineárny pohybový senzor dokážu odovzdať softvéru dostatok dát na to, aby bolo možné vyčítať rozdiely v pohybe človeka. V priebehu 16 sekúnd pohybu zozbierajú dostatok informácií na to, aby mohol softvér s 93-percentnou úspešnosťou povedať, či ste pod vplyvom alkoholu alebo nie.

Ak sa k tomu podľa magazínu Business Insider pridajú informácie z navigačných služieb, ktoré k vašej pobytovej pauze pripíšu miesto, kde sa bar, výčap alebo reštaurácia nachádzajú, s veľkou pravdepodobnosťou možno povedať, že by ste za volant sadať nemali.

Výskum tohto druhu nie je jediným, doposiaľ však automobilky neprejavili veľký záujem o to, aby vo svojich palubných počítačoch vytvorili rozhranie, ktoré by umožnilo využívať technológie v praxi. Hoci v USA súdy problémovým vodičom predpisujú do automobilu montáž dychového senzora, ktorý pri zistení alkoholu zabráni štartovaniu vozidla, nejde o štandard sériovej výroby.