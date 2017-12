Múdre hodinky vymierajú, nikto ich nechce

Veľké predaje sa nekonajú, firmy si vysnívali iný svet aký žiadajú spotrebitelia.

22. dec 2016 o 12:23 Milan Gigel

SAN FRANCISCO, BRATISLAVA. Lepší rozum v malíčku, ako múdre hodinky na zápästí. Technológie, od ktorých firmy očakávali veľký predaj, sa neujali.

Spotrebitelia nenašli pre novú generáciu produktov skutočné využitie.

Vyplýva to z odvetvovej analýzy, ktorú uskutočnila agentúra eMarketer podľa magazínu Business Insider. Tá vo svojej správe poukazuje na to, že firmy nenašli správnu stratégiu na to, aby sa so svojim nadšením podelili s verejnosťou.

Je fajn vtesnať funkcie a technológie počítačov do náramkových hodiniek. Ak však máte mobil vo vrecku, neexistuje žiadna prednosť v tom, že rovnaké technológie nosíte i na zápästí. Hlasové ovládanie stále nie je prirodzenosťou pre všedný deň, malé displeje nedokážu konkurovať displejom mobilov a podobné je to aj s výdržou batérií a výkonom.

Múdre hodinky nikoho nepresvedčili o tom, že by dokázali v porovnaní s mobilom ponúknuť inú službu ako sledovanie fyzických aktivít. S vysokými cenami neuspeli a v predaji sa prepadli hlboko pod očakávania firiem.

Technologické firmy zaznamenávajú neúspechy v poslednom desaťročí pričasto. Domácnosti nezaujali televízne obrazovky s 3D zobrazovaním, vo veľmi malom rozsahu sa používajú aj múdre funkcie telefónov. Životný štýl sa mení príliš pomaly na to, aby ľudia inovovali svoju výbavu a zvyklosti.

Hoci nemožno očakávať, že múdre hodinky sa nadobro vytratia z trhu, je málo pravdepodobné že by po nich stúpol dopyt bez ďalších stimulov. Sú príliš fádne a nepraktické pre tých, čo upriamili svoju pozornosť na internetové služby v mobile. Pôsobia dojmom duplicity s obmedzeniami, nevýhodami a bariérami.