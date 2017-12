Hacker tvrdí, že napadol Slovenskú obchodnú komoru a ukradol údaje

Komora popiera, že by k útoku došlo. Stránku, ktorú mal hacker napadnúť, však deň po údajnom útoku odstavila.

22. dec 2016 o 10:53 Dominik Holič

BRATISLAVA. Z databázy Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) mali uniknúť údaje štyritisíc používateľov. Tvrdí to hacker pôsobiaci pod pseudonymom Kapustkiy, ktorý sa mal nabúrať do anglickej verzie webu SOPK Slovak Chamber of Commerce na adrese www.scci.sk.

Kapustkiy podľa webu Softpedia získal údaje o 8-tisíc používateľoch, no zverejnil z nich iba polovicu. Medzi ukradnutými dátami majú byť mená, telefónne čísla, hashované heslá, e-maily a prístupové údaje.

Hacker údajne chcel útokom poukázať na bezpečnostné nedostatky webu a prinútiť administrátorov zlepšiť ochranu svojich používateľov.

"Narušil som tento cieľ, pretože sa vzťahuje k vláde a je zábavné sledovať, aké majú zlé zabezpečenie," cituje Kapustkiyho web Security Affairs, ktorý informáciu o útoku zverejnil.

Prebieha vyšetrovanie

Komora tvrdenie hackera odmieta. "Nezaznamenali sme žiadny pokus o útok na databázu SOPK. Útok sa nestal," povedal SME riaditeľ Útvaru informatiky a komunikácie SOPK Viliam Gonda.

Vládna agentúra CSIRT (Computer Security Incident Response Team Slovakia), ktorá sa na Slovensku stará o bezpečnosť informačnej a komunikačnej infraštruktúry, však pre web Softpedia povedala, že administrátori majú informácie o údajnom prieniku a prebieha vyšetrovanie.

V stanovisku CSIRT napísala, že informácie nemôže potvrdiť, ani vyvrátiť. "CSIRT.SK poskytuje údaje o potenciálnych alebo prebiehajúcich bezpečnostných incidentoch iba zúčastneným stranám," napísali pre SME.

Uniknutá databáza sa medzičasom objavila na fóre Pasetebin, odkiaľ ju neskôr stiahli.

Kapustkiy mal údaje o používateľoch získať využitím takzvanej SQLIinjection zraniteľnosti. "Útočníkovi umožňuje vkladať do databázy cieľového systému vlastné príkazy. Pomocou nich dokáže čítať či meniť ľubovoľné dáta v danej databáze," vysvetľuje pre SME riaditeľ bezpečnostnej spoločnosti Citadelo Tomáš Zaťko.

Gonda však tvrdí, že databáza členov a firiem SOPK sa nachádza v inom systéme a hacker získal iba verejne dostupné kontakty z webstránok SOPK.

Informácia o útoku. (zdroj: REPROFOTO SME)

Otvorené zadné vrátka

Web, ktorý mal hacker napadnúť, však prestala SOPK prevádzkovať deň po útoku, dňa 20. decembra.

SOPK tvrdí, že ho odstavili z vlastnej vôle. "Táto stránka je už nepotrebná, keďže všetky informácie sú v slovenskom aj anglickom jazyku dostupné na stránke www.sopk.sk," vysvetľuje Gonda.

Odkaz na anglickú stránku smerujúcu na údajne napadnutú stránku na webe SOPK nahradili automatickým prekladačom, ktorý web strojovo preloží do angličtiny.

Etickí hackeri z bezpečnostnej spoločnosti Citadelo pre denník SME zistili, že aj táto oficiálna stránka SOPK používa redakčný systém zraniteľný na rovnakej chybe SQL, akú podľa jeho vlastných tvrdení zneužil hacker.

Znamená to, že je pravdepodobne rovnako zraniteľná.