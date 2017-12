Chcete vymazať citlivé súbory? Nestačí ich presunúť do koša

Pomocné softvéry doháňajú to, čo vývojári operačných systémov zanedbali.

21. dec 2016 o 13:37 Milan Gigel

SAN FRANCISCO, BRATISLAVA. Keď sa rozhodnete zmazať súbory z pevného disku, pamäťovej karty alebo USB kľúča skutočne zmiznú z dohľadu vašich očí. No na nosiči zostanú naďalej ukryté pre možnosť obnovy. Nájdu ich len špecializované programy podľa štruktúry alebo príznakov, ktoré zostanú v tabuľkách súborového systému.

Magazín Gizmodo pripravil pre počítačových laikov rýchly prehľad informácií, ktoré im pomôžu udržať si súkromie - v práci, domácnosti, ale aj vo fotoaparáte, ktorý sa chystajú s pamäťovou kartou niekomu zapožičať.

Mazanie bez medzipristátia

Kto je roztržitý, nájde omylom vymazané súbory v koši. Tí úzkostlivejší zasa po každom mazaní kôš vysýpajú, aby za sebou stopy nezanechávali. Stačí však jednoduchý trik a súbory sa budú strácať na povel z pevného disku bez toho, aby uskutočnili v smetnom koši medzipristátie.

Ak používate tlačidlo Delete, podržte pri ňom zatlačený Shift. Ak pre mazanie používate kontextové menu, držte zatlačený Shift pri kliknutí na položku mazania. Takýto návyk je šikovný pre používanie na firemných počítačoch, knižniciach alebo všade tam, kde sadnete na chvíľu k cudziemu počítaču, aby ste si spravili kúsok svojej práce.

Dáta treba prepísať

Ak by bol disk, USB kľúč alebo pamäťová karta iba regálom s veľkým množstvom zaváranín, rýchlo by ste zistili čo sa pri mazaní deje. Namiesto toho, aby sa pohár otvoril, vylial, vyumýval a vložil späť na policu, zmizne z neho iba etiketa s popiskou obsahu. Ktokoľvek do pohára nazrie, môže zaváraninu použiť.

Rovnaké je to aj pri počítačoch. Bunka s dátami sa označí za prázdnu a pripravenú pre použitie, hoci stále dáta obsahuje. Preto je najlepšou stratégiou prepis buniek novým obsahom. Operačný systém takúto funkciu neponúka, siahnuť však môžete po množstve praktických nástrojov.

Eraser je stálicou, ktorá prepíše náhodnými dátami obsah súborov a adresárov pred ich zmazaním. Čokoľvek by ste z nich obnovili, bola by to iba spleť náhodných dát.

Blank and Secure funguje veľmi podobne, nevyžaduje však inštalovanie v počítači. Preto ho môžete nosiť na USB kľúči alebo pamäťovej karte kdekoľvek. Pri prepisoch však nemrhá čas vymýšľaním náhodných dát, ale zapisuje nekonečný rad núl.

CCleaner, ktorý sa stal populárny pre mazanie nepotrebných dočasných súborov má svojský prístup. Vždy keď ho o to požiadate, voľné miesto na disku prepíše náhodnými dátami. Obslúži tak miesto ktoré sa uvoľnilo nielen po súboroch, ktoré ste zmazali vy, ale aj po tých, ktoré dočasne vytvárajú aplikácie a operačný systém.

Šifrovanie dáva zmysel

Prepisom môžete ošetriť úložisko každého zariadenia, ktoré dokážete pripojiť k počítaču, bezpečnostní analytici však radia používať šifrovanie úložísk všade tam, kde je to možné.

V mobiloch to rieši Android bez veľkých starostí, vo fotoaparáte však takýto komfort očakávať nemôžete.

Pri počítači môžete použiť služby operačného systému. Ak ste nikdy nepočuli o šifrovaní s názvom BitLocker od Microsoftu, možno by ste mali troška preskúmať túto technológiu. Najpopulárnejším nástrojom je však VeraCrypt.