Bez pohybu a jedla. Zvláštna chobotnica pre mladé obetuje život

Pri starostlivosti o svoje deti chobotnica Casper pomaly umiera. Môžu za to aj ľudia.

21. dec 2016 o 11:34 Renáta Zelná

video //www.youtube.com/embed/6rWHuwWJv3c

Úplne nový druh malej bielej chobotnice objavili len tento rok v marci v okolí Havajských ostrovov. Pre svoj malý vzrast a rozkošný výzor dostala prezývku Casper podľa ducha z animovaných rozprávok Casper the Friendly Ghost (Priateľský duch Casper).

Z chobotnice sa čoskoro naozaj môže stať duch, pretože v rámci rodičovskej starostlivosti obetuje svojim potomkom celý život. Za takúto stratégiu jej a iným druhom podobných chobotníc hrozí vyhynutie. Ukázal to výskum, ktorý vedci uverejnili v odbornom časopise Current Biology.

Casper kladie asi tridsať vajíčok, ktoré nie sú väčšie ako 25 milimetrov na mŕtve hubky. Vajíčka nenechá napospas osudu, ale ovinie okolo nich celé svoje telo a takto ich chráni aj niekoľko rokov. Vývoj a vyliahnutie malých chobotníc trvá tak dlho, pretože priemerné ročné teploty v týchto vodách sa pohybujú okolo 1,5 stupňa Celzia.

Casper sa počas svojej starostlivosti nielenže nepohne z miesta, ale ani neprijíma žiadnu potravu. Jeho želatínové telo len ďalej slabne, až kým sa vajíčka nevyliahnu. Potom Casper umrie.

Táto chobotničia stratégia je však z dlhodobého hľadiska odsúdená na katastrofu. Hubky, na ktoré kladú chobotnice vajíčka, musia byť pripevnené na pevnom povrchu a v Tichom oceáne je väčšinou podložie z mangánovej hrudy. Tieto hrudy zaujímajú mnohé banícke spoločnosti, ktoré by oceánske dno chceli premeniť na podvodné bane. Chobotnice by tak nemali, kde klásť vajíčka a mohli by vyhynúť.

„Odstránenie krusty bohatej na mangán z hlbokého morského dna by mohlo odhaliť nový tvrdý povrch vhodný na rekolonizáciu týchto organizmov, ale zotavenie zvieracej komunity by trvalo ešte desiatky rokov, pretože hlbinná fauna rastie veľmi pomaly,“ píšu vedci v štúdii.

