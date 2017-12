Aké hry sa oplatilo v roku 2016 zahrať (a čo kúpiť pod stromček)

Dark Souls III. (zdroj: FromSoftware)

Dark Souls III

Zážitok z hrania ktoréhokoľvek dielu Dark Souls by sa dal opísať takto: zomriete, lebo ste po pár minútach hrania narazili na prvého bossa a ten z vás na počkanie spraví palacinku.

Zomriete, lebo ste si pri nasledujúcich dvadsiatich pokusoch nevšímali, ako útočí. Zomriete, lebo vás hra hodí do sveta a na vás ostane naučiť sa jeho pravidlá. Zomriete, lebo ste sa kotúlom uhli do nesprávneho smeru. Zomriete, lebo ste nemali dosť energie, aby ste ten kotúl vôbec spravili.

video //www.youtube.com/embed/_zDZYrIUgKE

Potom zomriete, lebo ste stratili trpezlivosť a plní hnevu sa rútite hrou, aby ste späť získali tých pár tisíc duší a cestou tam vás ktosi dorazí. Zomierali ste, a predtým, než ešte raz zomriete, vlastne stihnete zomrieť znovu, lebo skrátka Dark Souls.

Tretí diel legendárnej série v ničom nezaostáva za predchodcami a svoju „dušu" si zachováva. Opäť na vás číha masívny jednoliaty svet, ohromné scenérie, napínavé súboje i množstvo zákutí čakajúcich na objavenie.

Dark Souls III nie je jednoduchá hra. No keď prekonáte hranicu, za ktorou vás metóda pokus-omyl bude motivovať hrať ďalej, nie odrádzať, odmení vás veľkým zážitkom.

(zdroj: Bethesda)

Doom

Hektolitre krvi, desivé príšery, tvrdá muzika a všadeprítomná desivosť pekla. Nový Doom je presne tou hrou, ktorá robí vrásky na čele starostlivým rodičom. Tam, kde iné akčné hry tápu a nevedia si nájsť správnu cestu, je Doom priamy a nehrá sa na žiadnu modernú kombináciu žánrov či mydlovú operu.

Od začiatku až do konca si pre vás vývojári prichystali adrenalínovú akciu, nevhodnú pre citlivejšie povahy. Navyše, na nechutné trhanie nepriateľov sa nebudete pozerať z bezpečnej vzdialenosti, keďže o získanie životnej sily budete musieť bojovať pekne zblízka.

Nový Doom sa podaril, kvalitou sa vyrovná originálu a počas celého hrania sa nudiť nebudete. Hluché miesta by ste hľadali márne, namiesto nich je hra plná ukážkovo navrhnutých úrovní, zábavných nepriateľov, drsných súbojov a dobre zvolená hudba vás dokáže v niektorých pasážach naplniť adrenalínom.

Pre milovníka akčných hier je nový Doom udalosťou tohto roka.

Firewatch. (zdroj: Campo Santo)

Firewatch

Ak vás nikdy neoslovili svojské hry ako The Vanishing of Ethan Carter či Gone Home, bude pre vás Firewatch len simulátorom turistiky po národnom parku a rozprávania cez vysielačku.

Hra pre vás to však bude vtedy, ak si dokážete predstaviť, že strávite pár hodín ako ranger pobehovaním po nádherne vymodelovanej virtuálnej prírode, skúmaním jej zákutí a zisťovaním, čo sa to vlastne vo vašom parku deje. Americké parky sú totižto tajomné.

video //www.youtube.com/embed/_5lyHZIzW8A

Nestáva sa často, aby tvorcovia hry vybudovali veľký otvorený svet a nenaplnili ho kadejakými misiami či schovanými predmetmi, ktoré máte pozbierať. Tiež sa nestáva často, že dialógy postáv v hre sú také bežné, ľudské, prirodzené, úprimné a zároveň prekrásne, aby vás prinútili zahrať si hru znovu a skúšať pre zmenu odpovedať vašej spoločníčke cez vysielačku inak.

Keď sa však zrazu spustia určité udalosti, nič sa nebude zdať také ako predtým – ani obyčajná plechovka od piva. Nastúpi paranoja, známe prostredie vám zrazu pripadne cudzie. Pripravte sa na ticho a samotu ako v Shadow of the Colossus, krásy prostredia ako vo Far Cry 2 a silný príbeh.

Uncharted 4 (zdroj: Sony)

Uncharted 4

Perfektná výprava, sympatický hrdina, krásny vizuálny zážitok a scenár, za ktorý by sa nemusel hanbiť ani poriadny trhák z Hollywoodu.

Séria dobrodružných hier s mužskou verziou Lary Croft sa blíži k svojmu desiatemu roku a prvá hra určená výhradne pre konzolu PlayStation 4 je dokonalou ukážkou toho, ako má vyzerať exkluzivita pre jednu jedinú platformu.

Uncharted 4 môže byť dôvodom na kúpu hernej konzoly. A zábavná je hneď od začiatku, keď vás učí ovládaniu v koži malého hrdinu. Veľmi dobre namiešaný mix akcie, zábavy, dobrodružstva a príbehu nezačne nudiť ani po hodinách hrania. Ovládanie vás nebude terorizovať, keďže vás príbeh neustále unáša na nové miesta. Či už je to obrovské väzenie v exotickej krajine, krásna Malajzia, studené Škótsko, krásne Taliansko, Panama či Madagaskar.

V mnohých miestach sa dá jednoducho zastaviť a kochať sa krajinou – na internete nájdete stovky snímok z hry, ktoré by ste mohli pokojne vytlačiť ako pohľadnicu.

Dishonored 2. (zdroj: Bethesda)

Dishonored 2

Prvý Dishonored sa zaslúžene stal veľkým hitom. Náročným hráčom ponúkol krásne spracovaný steampunkový svet, neľútostné záporné postavy, krásnu grafiku a dizajn úrovní bez hluchých miest a nelogických prvkov.

Po štyroch rokoch vás vývojári opäť vrátia do neutešeného sveta plného brutality, smrti, nechutnosti, podrazov a dobrého príbehu. Ten síce výrazne neprekvapí, stále však dobre funguje ako potrebný tmel postupu v hre. Opakuje sa aj netradičné grafické zobrazenie, ktoré sa presne hodí k štýlu hry. Vzhľad nie je blízky realite, čo je len a len dobre.

video //www.youtube.com/embed/lNFtACeifcU

Dizajnéri odviedli viac než len dobrú prácu, výsledkom je do detailov prepracované prostredie, pri ktorom sa občas oplatí zastaviť a iba sledovať všetky drobnosti, na ktorých si dali záležať. Rovnako zábavné sú súboje, získavanie indícií, cenností a prieskum okolia. Dishonored 2 je skvelou akčnou hrou, ktorá v sebe mixuje zábavné súboje, skvelú atmosféru a hlavne zábavu, ktorá vydrží na dlhé hodiny.

XCOM 2. (zdroj: Firaxis Games)

XCOM 2

Bola najlepší vojak z celej čaty, a keď sa všetko pokazilo, obetovala sa, aby sa ostatní z toho pekla dostali von. Jane Winslowová bola zved. Keď čatu pri presune cez mesto prekvapila nepriateľská hliadka, prešprintovala celú ulicu a sama zneškodnila nepriateľského dôstojníka. Kým zvyšok čaty unikal smerom k evakuačnému lietadlu, Winslowová bojovala ďalej. Zneškodnila ďalšieho nepriateľa. Prilákala na seba paľbu, ktorá zničila jej krytie a po dvoch priamych zásahoch umrela. Ostatní vďaka nej splnil misiu a bez ďalších strát opustil bojovú zónu.

XCOM 2 je najlepšia strategická hra tohto roka práve preto, že dokáže rozprávať príbehy ako tento. Hráča posadí do úlohy veliteľa odboja, ktorý sa snaží oslobodiť planétu spod nadvlády mimozemšťanov.

Strieda pritom taktické misie, v ktorých hráč ovláda malú čatu vojakov v taktických súbojoch a strategickú mapu, kde sa robia rozhodnutia o logistike či novom výskume. Úspech či neúspech v jednej časti hry sa prenáša do druhej. Ak zvládnete taktické misie, získate dosť zdrojov, aby ste mohli zaplatiť nový výskum alebo obsadiť nové územia. Tie potom otvoria príležitosti pre nové misie.

Vzácne na XCOM 2 je, že do stratégie vnáša osobné vzťahy. Po niekoľkých misiách vám bude na každom členovi záležať: budete poznať ich mená a budete kriviť ústa vždy, keď ich pošlete do nebezpečnej pozície.

Forza Horizon 3. (zdroj: Playground Games / Microsoft)

Forza Horizon 3

Sadnete si, zapnete, pretekáte a bavíte sa. Ak ste fanúšikovia štatistík, podrobného nastavovania automobilových nuáns, ak ste fanatikmi technických detailov a podrobností, môžete zostať sklamaní. No pre zostávajúcich deväťdesiatdeväť percent populácie platí nasledujúce konštatovanie: ak uvažujete o novej pretekárskej hre, v súčasnosti nenájdete nič lepšie ako Forza Horizon 3.

Tieto preteky sú jednoducho krásne, dobre sa ovládajú aj hrajú, a ak odpustíte, že s realizmom nemajú spoločné takmer nič, dostanete najlepšiu autíčkovú arkádu za posledné roky.

Výrazne tomu pomáha aj otvorený svet a sloboda, ktorú ako hráč dostanete. Trochu tým síce trpí motivácia, keďže skutočný (príbehový) dôvod pretekať prakticky nejestvuje, no na potulkách relatívne realistickou juhovýchodnou Austráliou narazíte na pláže aj lesy, púšte aj vinohrady. A pustiť si k tomu môžete hoci aj Bacha.