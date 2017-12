Odhalili pôvod záhadného zvuku z Mariánskej priekopy

Vedci zvuk nikdy predtým nepočuli, jeho význam je stále záhadou.

19. dec 2016 o 15:11 Renáta Zelná

CORVALLIS, BRATISLAVA. Dno Mariánskej priekopy je ako veľká ozvučná komora. Počuť tu ozveny tisíce metrov vzdialených tajfúnov, zemetrasení ale aj vrčanie prechádzajúcej lode.

Vedci zvuky najhlbšieho miesta na Zemi nahrávajú už od roku 2014. Jeden ich však zmiatol, nikdy predtým ho nepočuli.

Nová analýza ukazuje, že má biologický pôvod. Ide o doposiaľ nezaznamenaný komunikačný zvuk bezzubých veľrýb, vedci zatiaľ nevedia, čo znamená.

Výsledky uverejnili v odbornom časopise Journal of the Acoustical Society of America.

Skoro ako Star Wars

„Ten zvuk je veľmi zreteľný a má rôzne šialené časti. Časť s nízkofrekvenčným nárekom je typická pre bezzubé veľryby, ale zvuk, ktorý znie ako brnknutie, je naozaj unikátny. Zvyčajne nenachádzame mnoho nových veľrybích zvukov,“ píše vedúca štúdie Sharon Nieukirková v tlačovej správe Oregonskej štátnej univerzity.

Zvuk nazvali Western Pacific Biotwing (doslovne západotichomorské biobrnknutie). Nový veľrybí zvuk zaznamenali viackrát od jesene 2014 až do jari 2015 v časti Mariánskej priekopy východne od Guamu.

Zvuk sa frekvenciou aj štruktúrou podobá na zvuk nazvaný Star Wars. Tento mimozemsky znejúci zvuk zaznamenali len v roku 2001 u vráskavca minke. Je preto možné, že oba tieto zvuky patria rovnakému zvieraťu.

https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/284169080&color=ff5500

https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/298226432&color=ff5500&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false

Význam záhadného zvuku

Nový zvuk je pre vedcov stále záhadný. Veľryby z podradu bezzubé totiž zvyčajne vydávajú zvuky len v období párenia, teda v zime.

Western Pacific Biotwing však zaznamenali počas celého roka. Vedci ho chcú preto ďalej študovať a zistiť, či sa v nejakom období u veľrýb vyskytuje častejšie a čo pre ne vlastne znamená.

„Je to naozaj zaujímavý, zvláštny zvuk a veda ho vysvetlí,“ dodáva Nieukirková.

DOI: 10.1121/1.4962377