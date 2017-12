Chobotnica versus muréna. Kto vyhral napínavý súboj?

Dravé murény môžu pohrýzť aj človeka. Natáčajúci potápač jej unikol len tesne.

17. dec 2016 o 19:05 Lukáš Onderčanin

HONOLULU, BRATISLAVA. „Nikdy nenahnevajte murénu,“ hovorí pre National Geographic morský biológ George Burgess. „Tak ako nebudete ťahať Supermana za jeho plášť, nechodíte ani blízko k muréne,“ dodáva.

Práve National Geographic priniesol strhujúce video, v ktorom sa potápačovi pri havajskom ostrove Oahu podarilo dostať do tesnej blízkosti súboja medzi murénou a chobotnicou.

Dravá morská ryba, ktorá môže narásť až do dĺžky 150 centimetrov, vo videu útočí na chobotnicu. Práve chobotnice bývajú potravou pre tieto dravce, murény sú však nebezpečné aj pre človeka.

Chvíľu to vyzerá, že muréna súboj vyhrá a chobotnicu zožerie, podarí sa jej však odhryznúť len jedno z jej chápadiel. Chobotnica nedokáže chápadlo uvoľniť podobne ako jašterica svoj chvost, no aj tak jej môže dorásť. Práve to hlavonožcovi v súboji pomôže, spolu s vypustením dráždivého atramentu.

Muréna si následne nájde iný cieľ – a to práve natáčajúceho potápača. Podľa morského biológa sa tak snažila vystrašiť osobu, aby mohla v pokoji zjesť aspoň odhryznuté chápadlo. Aj keď murény môžu bolestivo človeka pohrýzť, väčšinou voči ľuďom agresívne nie sú.