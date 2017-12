Ak zahynie posledná včela, kvety budú opelovať poľské roboty

Akademici z Varšavskej technologickej univerzity vyvíjajú robotov, ktorí dokážu opeľovať kvety hospodárskych rastlín.

16. dec 2016 o 13:07 Milan Gigel

VARŠAVA, BRATISLAVA. Ak treba opeliť kvety, najpovolanejšími pomocníkmi sú včely. Bez ohľadu na to, či ide o medonosné rodiny zo včelárskych úľov, alebo divoké spoločenstvá a samotárky. Keby včely vymreli, bola by to pre našu zem katastrofa.

Akademici z Varšavskej technologickej univerzity preto pracujú na netradičnom projekte, ktorý by úlohu včiel v prírode pomohol zastúpiť. Vyvíjajú robotov, ktorí dokážu opeľovať kvety hospodárskych rastlín.

Doposiaľ sa sústreďovali na kolesovú techniku, ktorá pracuje v riadkovej výsadbe. Robot B-Droid predviedol, že dokáže pomôcť s opeľovaním jahodových a cesnakových porastov. Autonómny systém pri prechádzaní riadkami vyhľadáva kvety, z ktorých odoberá vzorky peľu, aby ich šetrne preniesol do ďalších kvetov v poraste.

Teraz však akademici podľa magazínu Digital Trends začínajú pracovať na letke dronov, ktoré by robili rovnakú službu vo voľných porastoch - bylinách i ovocných drevinách.

Pozemný kamerový systém vyhľadáva kvety, aby pomocou počítača zostavil letový plán pre letku dronov. Tie sa podľa súradníc presúvajú od kvetu ku kvetu, aby prenášali peľ z jedného miesta na druhé. Hoci pri tomto procese nezbierajú nektár pre ďalší úžitok, môžu prispieť k zvýšeniu úrody.

Poľnohospodári dlhodobo upozorňujú na meniacu sa krajinu a problém s opeľovaním riešia svojským spôsobom. Prinášajú na svoje farmy úle, čmelníky a spoločenstvá hmyzu, aby udržali úrodu na čo najvyššej úrovni. Celkovo sa používa niekoľko desiatok druhov hmyzu, ktoré sa v tejto úlohe vzájomne dopĺňajú.