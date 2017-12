NASA: Na zrážku s asteroidom sme zúfalo nepripravení

Vedec z NASA odporúča začať stavať vesmírnu loď, ktorá by nás ochránila pred katastrofou.

15. dec 2016 o 18:13 Dominik Holič

BRATISLAVA. Aj keď NASA každú noc objaví približne päť nových asteroidov, najbližších sto rokov nám od nich nič nehrozí. Riziko, že by jeden zo známych asteroidov narazil do Zeme, je približne 0,01 percenta.

Napriek tomu sa môže stať, že k našej planéte bude smerovať teleso, ktoré sme nepredvídali. V takomto prípade sme v podstate bezmocní. "Najväčší problém je, že by sme s ním momentálne nemali čo spraviť," povedal Joseph Nuth z Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) na tohtoročnom stretnutí Amerického geofyzikálneho zväzu.

Aj keď sa nebezpečné asteroidy a kométy Zemi v súčasnosti vyhýbajú, našej planéte hrozili za posledných dvadsať rokov dve blízke stretnutia. V roku 1996 narazila kométa do Jupiteru a v roku 2014 prešla ďalšia kométa v tesnej blízkosti Marsu.

Druhú z nich astronómovia uvideli iba 22 mesiacov pred preletom. Ak by mierila na Zem, nestihli by sme vyslať žiadnu vesmírnu loď, ktorá by mohla teleso odkloniť. Trvalo by minimálne päť rokov, kým by sme postavili vhodnú vesmírnu loď a pripravili ju na štart.

Nuth a jeho tím preto navrhujú, aby NASA začala záchytnú loď stavať už teraz. V prípade potreby by tak mohla vyštartovať do roka. Zároveň odporúčajú postaviť aj druhú pozorovaciu loď, ktorý by priniesla dáta o zložení, tvare a pohybe prichádzajúceho telesa.

Ak by sme chceli asteroid alebo kométu odkloniť od Zeme, Cathy Plesková z Národného laboratória v Los Alamos navrhuje dve riešenia: vybaviť vesmírnu loď jadrovou hlavicou alebo akousi obrovskou delovou guľou.

"Technológia delových gúľ je celkom dobrá na zachytávanie objektov vo vysokej rýchlosti a je účinnejšia ako výbušniny. Nemáme veľa dát o tom, čo je vo vnútri asteroidov a komét, ale na základe poznatkov o fyzike, skalách a ľadu to môžme odhadnúť," dodala Plesková pre denník Guardian.