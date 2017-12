Prvýkrát videli, ako sa pária nezničiteľné vodné medvedíky

Pomalky sú bisexuálne a pred oplodnením vajíčok najprv majú predohru.

15. dec 2016 o 16:33 Renáta Zelná

video //www.youtube.com/embed/28p8W6nGnEE

Objektív je špeciálna rubrika, v ktorej predstavujeme zaujímavé snímky či videá zo sveta vedy a technológií.

Pomalky, tardigrady alebo tiež vodné medvedíky, sú veľmi zvláštne organizmy. Nemerajú ani milimeter a žijú na vlhkých brehoch. Keď brehy uschnú, pomalky sa dostanú do stavu, v ktorom sú takmer nezničiteľné.

Prežijú úplne vysušenie, vesmírne vákuum a preberú sa k životu aj po zmrazení na -171 stupňov Celzia.

Teraz sa prvýkrát vedcom podarilo detailne zachytiť, ako sa pomalky rozmnožujú. A je to zvláštnejšie, ako čakali. Výsledky uverejnili v odbornom časopise Zoological Journal.

Doteraz vedci vedeli, že pomalky sú bisexuálne a k oplodneniu zrejme dochádza mimo ich tela. Nové zistenia ukázali, že celý proces rozmnožovania začína samičkou, ktorá nakladie vajíčka. Nekladie ich však mimo tela ale pod vrstvu kutikuly, ktorá je pripravená na zvliekanie.

Samček sa potom nastaví a vzájomne sa so samičkou stimulujú – je to niečo ako predohra. Samček potom vystrekne spermie pod kutikulu samičky, čo môžete vidieť na priloženom videu. Vedci tak potvrdili mimotelové oplodnenie. Musia však ešte objasniť, ako presne sa spermie dostanú do vajíčok a prečo tak malé živočíchy podstupujú aj akt predohry.

DOI: 10.1111/zoj.12435